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Monte програли PaiN в стартовому матчі ESL Challenger Katowice 2024

Микола Дендак — 25 жовтня, 16:36
Monte програли PaiN в стартовому матчі ESL Challenger Katowice 2024
HLTV

Українська кіберспортивна організація Monte (42) програла бразильській PaiN (14) у стартовому матчі ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.

Поєдинок відбувся у форматі Best of 1 у студії в Польщі на мапі Vertigo. Попри всі виграні пістолетні раунди, український колектив не зміг зрівнятися з бразильським. Фінальний рахунок – 9:13.

ESL Challenger Katowice 2024
Катовіце, Польща
Призовий фонд — $100 000
Перший раунд, 25 жовтня

PaiN (Бразилія) – Monte (Україна) 13:9

Наступну гру Monte зіграють за вибування. Суперником українців стане лузер бразильської пари MIBR – Legacy.

Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступає інша українська команда В8, яка раніше у стартовому матчі здолала сьому команду світу.

LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 до 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.

Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.

Counter-Strike 2 Monte

Monte

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