Monte програли PaiN в стартовому матчі ESL Challenger Katowice 2024
Українська кіберспортивна організація Monte (42) програла бразильській PaiN (14) у стартовому матчі ESL Challenger Katowice 2024 з дисципліни Counter Strike 2.
Поєдинок відбувся у форматі Best of 1 у студії в Польщі на мапі Vertigo. Попри всі виграні пістолетні раунди, український колектив не зміг зрівнятися з бразильським. Фінальний рахунок – 9:13.
Катовіце, Польща
Призовий фонд — $100 000
PaiN (Бразилія) – Monte (Україна) 13:9
Наступну гру Monte зіграють за вибування. Суперником українців стане лузер бразильської пари MIBR – Legacy.
Також на ESL Challenger Katowice 2024 виступає інша українська команда В8, яка раніше у стартовому матчі здолала сьому команду світу.
LAN-турнір в Польщі відбуватиметься з 25 до 27 жовтня, призовий фонд змагань складає $100 000. Також переможець отримає пряме запрошення на ESL Pro League Season 21.
Нагадаємо, що нинішнім чемпіоном ESL Pro League є український гранд Counter Strike 2 Natus Vincere. Зазначимо, що українська організація продовжує втримувати лідерство світового рейтингу HLTV протягом 5 тижнів. Це є рекордною серією для команди.