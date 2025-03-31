Помсти не вийшло: Vitality вдруге поспіль обіграли MOUZ у фіналі престижного турніру

Французька кіберспортивна команда Vitality (2) здобула мінімальну перемогу над німецькою організацію MOUZ (4) у фіналі одного з найпрестижніших турнірів весняного сезону з Counter-Strike 2 – BLAST Open Spring 2025.

Поєдинок відбувся у форматі Во5, де команди провели усі п'ять карт.

Гра розпочалася з розгромною перемоги французів на мапі Inferno, де MOUZ не змогли взяти жодного раунду.

Проте німецька організація зуміла реабілітуватися та забрала дві карти поспіль – Mirage та Dust2.

MOUZ були в кроці від омріяної перемоги, однак програли свій вибір Nuke та вирішальну мапу Train з рахунком 13:7.

Зауважимо, що Vitality вдруге поспіль переграли MOUZ у фіналі престижного турніру, раніше французи виявилися сильнішими у вирішальній грі ESL Pro League Season 21.

Vitality заробили 150 тисяч доларів, MOUZ за друге місце отримали всього 60,000.

BLAST Open Spring 2025 Лісабон, Португалія Призовий фонд – $400,000 Фінал, 30 березня

Vitality (Франція) – MOUZ (Німеччина) 3:2 (Inferno 13:0, Mirage 11:13, Dust2 11:13, Nuke 13:7, Train 13:7)

На турнірі також змагалася українська організація Natus Vincere. Вона зупинилася у чвертьфіналі та здобула 20 тисяч доларів.