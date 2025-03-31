Помсти не вийшло: Vitality вдруге поспіль обіграли MOUZ у фіналі престижного турніру
Французька кіберспортивна команда Vitality (2) здобула мінімальну перемогу над німецькою організацію MOUZ (4) у фіналі одного з найпрестижніших турнірів весняного сезону з Counter-Strike 2 – BLAST Open Spring 2025.
Поєдинок відбувся у форматі Во5, де команди провели усі п'ять карт.
Гра розпочалася з розгромною перемоги французів на мапі Inferno, де MOUZ не змогли взяти жодного раунду.
Проте німецька організація зуміла реабілітуватися та забрала дві карти поспіль – Mirage та Dust2.
MOUZ були в кроці від омріяної перемоги, однак програли свій вибір Nuke та вирішальну мапу Train з рахунком 13:7.
Зауважимо, що Vitality вдруге поспіль переграли MOUZ у фіналі престижного турніру, раніше французи виявилися сильнішими у вирішальній грі ESL Pro League Season 21.
Vitality заробили 150 тисяч доларів, MOUZ за друге місце отримали всього 60,000.
Vitality (Франція) – MOUZ (Німеччина) 3:2 (Inferno 13:0, Mirage 11:13, Dust2 11:13, Nuke 13:7, Train 13:7)
На турнірі також змагалася українська організація Natus Vincere. Вона зупинилася у чвертьфіналі та здобула 20 тисяч доларів.