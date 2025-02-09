Vitality здолали росіян зі Spirit та виграли IEM Katowice 2025

Французька кіберспортивна організація Vitality стала переможцем IEM Katowice, здолавши росіян з Team Spirit.

Першу мапу Dust 2 Vitality виграли дуже впевнено – 13:6. За два раунди до перемоги французів Spirit брали тайм-аут, проте це росіянам не допомогло.

Другою картою у фінальному протистоянні була Nuke, яку європейська команда теж легко виграла. Цікаво, що в одному з раундів Vitality "всуху" переграли опонентів, не зазнавши втрат серед гравців.

На Mirage французи залишались на голову сильніші за суперників, які не могли знайти свою гру. В той момент, коли Vitality залишалось зовсім трохи до розгромної перемоги, Spirit змогли зібратись та виграти п'ять раундів поспіль.

Втім, за рахунку 11:11 на третій мапі Vitality змогли переломити зародження камбеку Spirit та здобути перемогу на турнірі.

WE DID IT WE WON KATOWICE 🏆 pic.twitter.com/GadVsAWI9H — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) February 9, 2025

IEM Katowice 2025

Катовіце, Польща

Призовий фонд – $1,000,000

Фінал, 9 лютого

Vitality (5, Франція) – Spirit (1,-) 3:0 (13:6 Dust 2, 13:5 Nuke, 13:11 Mirage)

Зазначимо, що за номінально сербський Spirit грає українець Мирослав "zont1x" Плахотя, який відомий тим, що в етері гри заявив, що є уродженцем та званої "лнр". Окрім того, сама команда базувалась у Росії до лютого 2022 року, але від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіс Spirit перенесли до Белграда.

Нагадаємо, у півфіналі турніру українська команда Natus Vincere поступились саме росіянам.