NAVI перемогли Astralis та вийшли у фінальний етап BLAST Bounty 2025

Сьогодні, 18 січня, відбувся матч за участі української кіберспортивної організації Natus Vincere.

"Народжені перемагати" зійшлися з однією з найтитулованіших команд в історії Astralis у межах другого раунду BLAST Bounty 2025 Season 1.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Перша мапа (Inferno) пройшла у рівній боротьбі, проте NAVI все ж тримали хід гри під своїм контролем та у підсумку забрали вирішальний раунд.

Друга Ancient почалася з переваги суперників, але українська організація перевернула гру після зміни сторін та вирвала для себе перемогу.

Ця звитяга вивела "народжених перемагати" у фінальну частину турніру, яка вже пройде офлайн. За призовий фонд розміром 500 тисяч доларів змагатимуться 8 команд. Окрім NAVI туди вже вийшли Spirit, paiN та HEROIC.

BLAST Bounty 2025 Season 1

Другий раунд, 18 січня

Natus Vincere – Astralis 2:0 (13:11 Inferno, 13:6 Ancient)

Нагадаємо, що нещодавно Natus Vincere були визнані найкращою командою 2024 року з Counter-Strike 2.