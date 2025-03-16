Vitality стали чемпіонами ESL Pro League Season 21, NAVI зупинились у чвертьфіналі

Французька кіберспортивна команда Vitality (2) здобула розгромну перемогу над німецькою організацію MOUZ (8) у фіналі одного з найбільших турнірів весняного сезону з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 21.

Поєдинок проходив у форматі Во5 та завершився з рахунком 3:0.

Гра розпочалася на Dust2, на якій французи без проблем розібралися із суперником. "Миші" намагалися камбекнути, і навіть скоротили відставання до 3 раундів, але цього виявилося недостатньо.

А ось на мапах Nuke та Inferno боротьби не було. Vitality забезпечували себе комфортною перевагою ще у першій половині, і далі без жодних проблем доводили гру до перемоги.

Ця перемога принесла французькій організації 250 тисяч доларів призових. MOUZ отримали вдвічі менше.

ESL Pro League Season 21

Стокгольм, Швеція

Призовий фонд – $1,000,000

Фінал, 16 березня

Vitality (Франція) – MOUZ (Німеччина) 3:0 (Dust2 13:9, Nuke 13:4, Inferno 13:5)

Зауважимо, що на турнірі також змагалася українська організація Natus Vincere. Вона зупинилася у чвертьфіналі та здобула 58 тисяч доларів.

NAVI підійшли до змагання, як чинний чемпіон EPL. У вересні "народжені перемагати" здобули видовищну перемогу над Eternal Fire (3:2) у гранд-фіналі минулого сезону.

Нагадаємо, у лютому NAVI програли російському колективу Spirit (1) у матчі за вихід у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.