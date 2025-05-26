Нестримний Zywoo дозволив Vitality розгромити MOUZ у фіналі IEM Dallas

У фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Dallas 2025 зійшлися французька команда Vitality (1 місце світового рейтингу) та німецька MOUZ (3).

Гра завершилася на користь Vitality 3:0.

На кожній карті була боротьба, але "миші" допускали більше помилок. У переможців виблискував Матьє "Zywoo" Ербо. Його показник K-D склав 59-35. Логічно, що саме він отримав нагороду MVP.

Для французького кіберспортсмена це вже 26 нагорода MVP за кар'єру. На початку року рекордсменом за цими нагородами був українець Олександр "Simple" Костилєв.

IEM Dallas

Призовий фонд – $1,000,000

Фінал, 25 травня

Vitality (Франція) – MOUZ (Німеччина) 3:0 (13:11 Dust2, 13:9 Mirage, 13:8 Inferno)

ANOTHER EVENT, ANOTHER GRAND FINAL! 🏆



Can @TeamVitalityCS hit a 30-WIN STREAK at #IEM Dallas? 👀



We’ll find out tomorrow! 🔥 pic.twitter.com/eimzmLO6M5 — ESL Counter-Strike (@ESLCS) May 25, 2025

🇫🇷 ZywOo IEM Dallas 2025 Grand final masterclass pic.twitter.com/NE7lq1nfJg — statsmeister (@statsmeister1) May 25, 2025

Зазначимо, що Vitality мають "він-стрік" у 30 матчів. Востаннє команда програвала у січні – 0:2 проти Eternal Fire. MOUZ програли "бджолам" всьоме поспіль.

30 перемог поспіль – це другий показник історії. Втім, до найкращого результату ще дуже далеко. Рекорд належить Ninjas in Pyjamas (NIP), які перемагали 60 матчів поспіль.

Нагадаємо, один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв у складі FaZe не зумів вийти у плейоф IEM Dallas 2025.

s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що стартував 19 травня, став дебютним турніром для гравця.