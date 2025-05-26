Нестримний Zywoo дозволив Vitality розгромити MOUZ у фіналі IEM Dallas
У фіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Dallas 2025 зійшлися французька команда Vitality (1 місце світового рейтингу) та німецька MOUZ (3).
Гра завершилася на користь Vitality 3:0.
На кожній карті була боротьба, але "миші" допускали більше помилок. У переможців виблискував Матьє "Zywoo" Ербо. Його показник K-D склав 59-35. Логічно, що саме він отримав нагороду MVP.
Для французького кіберспортсмена це вже 26 нагорода MVP за кар'єру. На початку року рекордсменом за цими нагородами був українець Олександр "Simple" Костилєв.
Vitality (Франція) – MOUZ (Німеччина) 3:0 (13:11 Dust2, 13:9 Mirage, 13:8 Inferno)
Зазначимо, що Vitality мають "він-стрік" у 30 матчів. Востаннє команда програвала у січні – 0:2 проти Eternal Fire. MOUZ програли "бджолам" всьоме поспіль.
30 перемог поспіль – це другий показник історії. Втім, до найкращого результату ще дуже далеко. Рекорд належить Ninjas in Pyjamas (NIP), які перемагали 60 матчів поспіль.
Нагадаємо, один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв у складі FaZe не зумів вийти у плейоф IEM Dallas 2025.
s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що стартував 19 травня, став дебютним турніром для гравця.