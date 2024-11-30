Passion UA – MIBR: два кроки до виходу в наступний етап на Shanghai Major 2024

1 грудня, орієнтовно о 5:00 за київським часом, розпочнеться третій матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Passion UA (28).

Організація відомого футболіста Олександра Зінченка зіграє проти бразильської MIBR (19). Гра пройде у форматі Best of 1 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

За підсумками протистояння визначиться, хто з команд вже в наступному матчі боротиметься за вихід далі, а хто буде за крок від вильоту.

Організація, що переможе у цій грі потрапить у сітку 2/1 (2 перемоги та 1 поразка). Для виходу в Elimination Stage потрібно буде виграти ще 1 раз. Лузер же більше не матиме шансу на поразку та повинен буде вигравати 2 наступні матчі.

Групова стадія триватиме з 30 листопада до 3 грудня. До наступного етапу вийде 8 найкращих колективів.

Perfect World Shanghai Major 2024

3 тур, 1 грудня

Passion UА (Україна) – MIBR (Бразилія)

Нагадаємо, на старті турніру Passion UA спершу прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, українська організація NAVI (1) потрапила напряму в Elimination Stage.