Passion UA – GamerLegion: гра за вихід у наступний етап Shanghai Major 2024

2 грудня, орієнтовно об 11:00 за київським часом, розпочнеться четвертий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Passion UA (28).

Організація відомого футболіста Олександра Зінченка зіграє проти шведської GamerLegion (22). Гра пройде у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

За підсумками протистояння визначиться, хто з команд вийде в Elimination Stage (переможець матчу), а на кого чекатиме ще одна гра (за вихід далі, або виліт).

Групова стадія мейджору розпочалася 30 листопада та триватиме до 3 грудня. До наступного етапу вийде 8 найкращих колективів.

Perfect World Shanghai Major 2024

4 тур, 2 грудня

Passion UА (Україна) – GamerLegion (Швеція)

Нагадаємо, на старті турніру Passion UA спершу прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, українська організація NAVI (1) потрапила напряму в Elimination Stage.