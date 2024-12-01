Passion UA – GamerLegion: гра за вихід у наступний етап Shanghai Major 2024
2 грудня, орієнтовно об 11:00 за київським часом, розпочнеться четвертий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Passion UA (28).
Організація відомого футболіста Олександра Зінченка зіграє проти шведської GamerLegion (22). Гра пройде у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.
За підсумками протистояння визначиться, хто з команд вийде в Elimination Stage (переможець матчу), а на кого чекатиме ще одна гра (за вихід далі, або виліт).
Групова стадія мейджору розпочалася 30 листопада та триватиме до 3 грудня. До наступного етапу вийде 8 найкращих колективів.
Passion UА (Україна) – GamerLegion (Швеція)
Нагадаємо, на старті турніру Passion UA спершу прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.
Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, українська організація NAVI (1) потрапила напряму в Elimination Stage.