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Passion UA – GamerLegion: гра за вихід у наступний етап Shanghai Major 2024

Микола Дендак — 1 грудня 2024, 14:30
Passion UA – GamerLegion: гра за вихід у наступний етап Shanghai Major 2024

2 грудня, орієнтовно об 11:00 за київським часом, розпочнеться четвертий матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Passion UA (28).

Організація відомого футболіста Олександра Зінченка зіграє проти шведської GamerLegion (22). Гра пройде у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

За підсумками протистояння визначиться, хто з команд вийде в Elimination Stage (переможець матчу), а на кого чекатиме ще одна гра (за вихід далі, або виліт).

Групова стадія мейджору розпочалася 30 листопада та триватиме до 3 грудня. До наступного етапу вийде 8 найкращих колективів.

Perfect World Shanghai Major 2024
4 тур, 2 грудня

Passion UА (Україна) GamerLegion (Швеція)

Нагадаємо, на старті турніру Passion UA спершу прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, українська організація NAVI (1) потрапила напряму в Elimination Stage.

Олександр Зінченко Passion UA Perfect World Shanghai Major 2024

Passion UA

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