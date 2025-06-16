Відомі суперники NAVI та s1mple: визначилися чвертьфінальні пари BLAST.tv Austin Major 2025

Завершилася третя стадія найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

За підсумками відбіркових етапів визначилися всі учасники чвертьфіналів, серед яких українська Natus Vincere та FaZe, у складі яких на правах оренди виступає Олександр "s1mple" Костилєв.

В 1/4 фіналу Мейджора NAVI дуже не пощастило. Українська організація зустрінеться з найкращою командою світу Vitality, які в поточному сезоні програли лише 2 матчі.

Значно більше пощастило гравцю "народжених перемагати" Олександру "s1mple" Костилєву. Його FaZe зіграє проти The MongolZ з Монголії. А вони вже обігрували цю команду, буквально в останньому матчі. При чому та зустріч завершилася з рахунком 2:0.

В інших чвертьфіналах росіяни зі Spirit зустрінуться з німецькою MOUZ. Це буде битва фаворитів на перемогу в турнірі. А Furia у бразильському дербі протистоятиме PaiN.

Розклад чвертьфінальних матчів BLAST.tv Austin Major 2025

19 червня. 22:00 Furia – PaiN

20 червня. 02:30 Spirit – MOUZ

20 червня. 21:00 FaZe – The MongolZ

21 червня. 01:30 Natus Vincere – Vitality

Нагадаємо, що в першій грі на турнірі NAVI виявилися сильнішими за білоруську Nemiga, за який виступають 3 росіянина, потім обіграли французів з 3DMAX. В першій грі за вихід у чвертьфінал команда програла росіянам зі Spirit, обігравши після цього G2.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.