GOAT повернувся: s1mple з FaZe вийшов у чвертьфінал найпрестижнішого турніру сезону

Один з найкращих українських кіберспортсменів в історії Олександр "s1mple" Костилєв у складі FaZe зумів вийти у плейоф найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Команда на старті третьої стадії очікувано програла турецькому складу російської організації Aurora, проте вже в наступному протистоянні створила сенсацію, обігравши одного з головних фаворитів турніру MOUZ.

Далі американська організація помстилася бразильцям з Legacy за прикру поразку на минулій стадії, та вийшла у сітку 2:1. Тож команді потрібна була ще одна перемога у двох матчах, щоб пройти у чвертьфінал.

І FaZe зуміли зробити це з першої спроби, обігравши TheMongolZ з Монголії. При чому гра завершилася з рахунком 2:0, а s1mple став найкращим гравцем зустрічі та допоміг команді вийти у чвертьфінал.

Загалом українець проводить неймовірний турнір та в більшості матчів є головною силою своєї команди. Прямо зараз він входить у п'ятірку найкращих гравців третьої стадії Мейджору.

Нагадаємо, s1mple приєднався до FaZe на умовах короткострокової оренди з української організації NAVI. IEM Dallas, що відбувся у травні, став дебютним турніром для гравця, а Мейджор – лише другим.

Зазначимо, що минулого року Костилєв вже переходив на правах оренди у Falcons. В цій команді він вперше з 2015-го не зумів подолати кваліфікацію на Мейджор.

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У жовтні 2023 року українця визнали найкращим гравцем в історії дисципліни CS:GO.