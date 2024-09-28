Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI зіграють з FaZe у півфіналі BLAST Premier Fall Final 2024

Ігор Чернявський — 28 вересня, 10:26
NAVI зіграють з FaZe у півфіналі BLAST Premier Fall Final 2024

Natus Vincere проведуть матч 1/2 фіналу турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Початок поєдинку запланований на 17:00 за київським часом. Нагадаємо, раніше "народжені перемагати" на старті турніру здолали нову команду S1mple, а потім пройшли G2.

Зазначимо, що в другому півфіналі BLAST Premier Fall Final 2024 зустрінуться Vitality та G2. Матч між цими командами запланований на 20:00.

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Нещодавно "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.

Natus Vincere Faze BLAST Premier Fall Final 2024

Natus Vincere

Визначився суперник NAVI на півфінал BLAST Premier Fall Final 2024
Склад NAVI з Dota 2 отримав запрошення на престижний турнір
NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier Fall Final 2024
NAVI зіграють проти G2 у другому поєдинку BLAST Premier Fall Final 2024
NAVI перемогли Falcons та гарантували вихід у плейоф BLAST Premier Fall Final 2024

Останні новини