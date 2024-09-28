NAVI зіграють з FaZe у півфіналі BLAST Premier Fall Final 2024

Natus Vincere проведуть матч 1/2 фіналу турніру BLAST Premier Fall Final 2024.

Початок поєдинку запланований на 17:00 за київським часом. Нагадаємо, раніше "народжені перемагати" на старті турніру здолали нову команду S1mple, а потім пройшли G2.

Зазначимо, що в другому півфіналі BLAST Premier Fall Final 2024 зустрінуться Vitality та G2. Матч між цими командами запланований на 20:00.

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Нещодавно "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.