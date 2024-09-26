NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier Fall Final 2024

Українська організація Natus Vincere (1) обіграла європейську команду G2 (3) у фіналі верхньої сітки групового етапу престижного турніру з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0.

Вчора, 25 вересня, обидві команди здобули перемоги, тому на кону цього матчу стояла пряма путівка за вихід до півфіналу.

Перший раунд проходив на мапі Dust2, яку обрали G2. "Народжені перемагати" провалили першу половину, поступившись з рахунком 4:8. Після зміни сторін українська команда повністю перехопила ініціативу, що і дозволило виграти пік опонента – 13:9.

Другий поєдинок відбувся на мапі Ancient. NAVI продовжили свій переможний спурт, вигравши перші 7 раундів. Такого гандикапу вистачило, щоб забрати перемогу, хоча в кінцівці "самураї" були близькими до повернення в гру.

Також зазначимо, що для "народжених перемагати" це 9 перемога поспіль проти G2. Востаннє вони грали 5 днів тому на турнірі ESL Pro League Season 20.

Blast Premier Finall Fall 2024. Данія.

Призовий фонд – 425 тисяч доларів

Фінал верхньої сітки, 26 вересня

Natus Vincere (Україна) – G2 (Європа) 2:0 (13:9 Dust2, 13:8 Ancient)

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.