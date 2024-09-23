NAVI знову очолили рейтинг HLTV

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 23 вересня.

Команда з України Natus Vincere очолила рейтинг після того, як виграла престижний турнір ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті.

У фіналі NAVI здолали турецьку команду Eternal Fire (10). Поєдинок проходив у форматі Best of 5 і завершився з рахунком 3:2.

Рейтинг HLTV

23 вересня 2024 року

NAVI — 995 балів; Vitality — 775; G2 — 635; Spirit — 623; Mouz — 462; Eternal Fire — 415; Faze — 389; Liquid — 355; Complexity — 269 SAW — 266

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29. B8

40. Monte

61. Passion UA

68. Monte Gen

72. FAVBET

77. NAVI Junior

82. DRILLAS