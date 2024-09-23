Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

NAVI знову очолили рейтинг HLTV

Олександр Булава — 23 вересня, 20:35
NAVI знову очолили рейтинг HLTV
Instagram - natus_vincere_official

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 23 вересня.

Команда з України Natus Vincere очолила рейтинг після того, як виграла престижний турнір ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті.

У фіналі NAVI здолали турецьку команду Eternal Fire (10). Поєдинок проходив у форматі Best of 5 і завершився з рахунком 3:2.

Рейтинг HLTV

23 вересня 2024 року

  1. NAVI — 995 балів;
  2. Vitality — 775;
  3. G2 — 635;
  4. Spirit — 623;
  5. Mouz — 462;
  6. Eternal Fire — 415;
  7. Faze — 389;
  8. Liquid — 355;
  9. Complexity — 269
  10. SAW — 266

...

29. B8
40. Monte
61. Passion UA
68. Monte Gen
72. FAVBET
77. NAVI Junior
82. DRILLAS

Останні новини