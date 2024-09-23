NAVI знову очолили рейтинг HLTV
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Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike — HLTV — опублікував оновлений світовий рейтинг команд з кіберспортивної гри CS 2 за 23 вересня.
Команда з України Natus Vincere очолила рейтинг після того, як виграла престижний турнір ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті.
У фіналі NAVI здолали турецьку команду Eternal Fire (10). Поєдинок проходив у форматі Best of 5 і завершився з рахунком 3:2.
Рейтинг HLTV
23 вересня 2024 року
- NAVI — 995 балів;
- Vitality — 775;
- G2 — 635;
- Spirit — 623;
- Mouz — 462;
- Eternal Fire — 415;
- Faze — 389;
- Liquid — 355;
- Complexity — 269
- SAW — 266
...
29. B8
40. Monte
61. Passion UA
68. Monte Gen
72. FAVBET
77. NAVI Junior
82. DRILLAS