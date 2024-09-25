NAVI перемогли Falcons та гарантували вихід у плейоф BLAST Premier Fall Final 2024

Українська організація Natus Vincere (1) обіграла аравійську команду Team Falcons (16) у першому матчі престижного турніру з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Першою мапою був Anubis, яка була піком "соколів". Вони програли "народженим перемагати" першу половину з рахунком 5:7, але це досить непоганий показник за гру у захисті.

Очікувалося, що українській команді буде непросто, але Falcons за атаку не взяли жодного раунду. Причиною цього стало невдале тактичне рішення брати декілька форсів (неповноцінний закуп) поспіль.

На мапі Ancient NAVI стартували 4:0, але потім аравійська команда забрала 7 раундів поспіль. Кінцівка проходила у нервовій обстановці, але завершилася перемогою Natus Vincere – 13:10 .

Перемога над "соколами" гарантувала українській організації вихід до плейоф. Проте у NAVI ще є шанс вийти одразу у півфінал. Для цього треба перемогти переможця дуелі G2 – Faze у фіналі верхньої сітки групового етапу. У разі поразки доведеться починати шлях з 1/4 фіналу.

BLAST Premier Fall Final 2024. Данія.

Призовий фонд – 425 тисяч доларів

Opening round, 25 вересня

Natus Vincere (Україна) – Team Falcons (Саудівська Аравія) 2:0 (13:5 Anubis, 13:10 Ancient)

Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.