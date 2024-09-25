NAVI перемогли Falcons та гарантували вихід у плейоф BLAST Premier Fall Final 2024
Українська організація Natus Vincere (1) обіграла аравійську команду Team Falcons (16) у першому матчі престижного турніру з дисципліни Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.
Першою мапою був Anubis, яка була піком "соколів". Вони програли "народженим перемагати" першу половину з рахунком 5:7, але це досить непоганий показник за гру у захисті.
Очікувалося, що українській команді буде непросто, але Falcons за атаку не взяли жодного раунду. Причиною цього стало невдале тактичне рішення брати декілька форсів (неповноцінний закуп) поспіль.
На мапі Ancient NAVI стартували 4:0, але потім аравійська команда забрала 7 раундів поспіль. Кінцівка проходила у нервовій обстановці, але завершилася перемогою Natus Vincere – 13:10 .
Перемога над "соколами" гарантувала українській організації вихід до плейоф. Проте у NAVI ще є шанс вийти одразу у півфінал. Для цього треба перемогти переможця дуелі G2 – Faze у фіналі верхньої сітки групового етапу. У разі поразки доведеться починати шлях з 1/4 фіналу.
Natus Vincere (Україна) – Team Falcons (Саудівська Аравія) 2:0 (13:5 Anubis, 13:10 Ancient)
Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.
Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).
Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.