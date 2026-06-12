Реабілітувалися за поразку росіянам: NAVI здобули першу перемогу на Мейджорі в Кельні

У п'ятницю, 12 червня, відбулися другі матчі третього етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Зокрема, найкраща українська кіберспортивна організація Natus Vincere обіграла бразильську Legacy з рахунком 2:0.

Спочатку "народжені перемагати" декласували суперника на їхньому ж виборі Inferno, після чого без проблем забрали і власну мапу Ancient.

Поєдинок проходив у сітці 0:1 (0 перемог, 1 поразка), тож NAVI піднялися в сітку 1:1, а бразильці впали в 0:2 – наступна поразка означатиме виліт. Для виходу в плейоф треба здобути 3 перемоги.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, сітка 0:1

12 червня

Natus Vincere (Україна) – Legacy (Бразилія) 2:0 (13:4 Inferno, 13:10 Ancient)

Нагадаємо, на старті третього етапу програли всі українські команди: B8 поступилися FURIA, NAVI були розгромлені росіянами зі Spirit, Monte програли Aurora, а турецька FUT, у складі якої грає 2 українці, виявилася слабшою за Vitality.

B8 поступилися і в другому матчі, як і FUT, тож тепер вони ризикують покинути турнір. Monte ж зуміли обіграти росіян з PARIVISION.