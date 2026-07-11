NAVI стали чемпіонами першого турніру в межах чемпіонату світу 2026

У суботу, 11 липня, завершився турнір з Fatal Fury – перше змагання в межах чемпіонату світу 2026 з кіберспорту. Переможцем став представник української організації Natus Vincere.

Мексиканець Луїс Гваделупе "DarkAngel" Кастільйо Гомес у вирішальному матчі переміг японця mi2ha4 (Virtus.pro) з рахунком 5:1.

Таким чином він заробив 250 тисяч доларів призових та приніс "народженим перемагати" 1000 очок до заліку, завдяки чому NAVI вийшли на перше місце загального рейтингу.

Крім того, DarkAngel отримав запрошення на SNK World Championship 2026 Finals з Fatal Fury із призовим фондом у розмірі 2,5 млн доларів. Чемпіонат світу відбудеться з 27 до 29 листопада у Стокгольмі.

Нагадаємо, найпрестижніший кіберспортивний турнір – Esports World Cup – вперше в історії проходить не у Саудівській Аравії. Через військові дії на Близькому Сході організатори змагань перенесли чемпіонат світу з кіберспорту в Париж.

Турнір приймає "Porte de Versailles" – два роки тому на цій арені відбувались Олімпійські ігри 2024, зокрема, змагання з гандболу, волейболу та важкої атлетики.

Esports World Cup відбудеться втретє. Змагання розпочалися 6 липня та триватимуть до 23 серпня. На турнірі буде представлено 24 дисципліни. Попередні два ЧС вигравала саудівська організація Falcons.