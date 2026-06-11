Monte та B8 зазнали поразки в першій грі 3 стадії Мейджора в Кельні

У четвер, 11 червня, українська команда B8 поступилася у третьому стейджі головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026 бразильській організації Furia.

Перша гра проходила на мапі "Mirage", яку обрали українці. Початок зустрічі пройшов за домінування FURIA. Пізніше "бейти" зуміли нав'язати боротьбу у другій частині матчу, проте цього виявилося недостатньо – 13:10 на користь бразильців.

На власній мапі "Inferno" гравці FURIA діяли ще впевненіше, не залишивши шансів суперникам та завершивши гру з розгромним рахунком 13:4.

Найкращим гравцем зустрічі став KSCERATO з рейтингом 1.38. Найрезультативнішим серед українців виявився Дмитро "esenthial" із рейтингом 0.99.

Українська організація Monte (у складі жодного гравця з України) аналогічно зазнала поразки від турецької команди Aurora, не дійшовши до третьої мапи. Гра розпочалася на "Nuke", яку обрали Monte.

У ній організація з України програла у запеклій боротьбі 10:13. На мапі суперників "Anubis" турецький колектив спокійно вирішив результат матчу та закрив гру (13:7).

Найрезультативнішим серед гравців Monte став француз Орельєн Драп'є під ніком "afro". Він набрав 1.05 рейтингу.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, 11 червня





FURIA – B8 2:0 (13:10, 13:4)





Aurora – Monte 2:0 (13:10, 13:7)

Зауважимо, це вирішальний етап перед виходом у плейоф, куди пройдуть 8 команд, що здобудуть 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт. Детальніше з форматом та інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі: