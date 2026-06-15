Українська команда NAVI програла матч за вихід у плейоф та опинилася у кроці від вильоту з Мейджора в Кельні

У неділю, 14 червня, відбувся матч за вихід у плейоф головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Так, титулована команда Natus Vincere протистояла Falcons із Саудівської Аравії та примудрилася програти з рахунком 1:2. Після розгромної поразки на першій мапі "народжені перемагати" впевнено забрали власний вибір Mirage.

Тож гра перейшла на десайдер Anubis, який українська організація проводила чудово та по ходу вигравала 11:6, але примудрилася віддати камбек та дозволили довести гру до овертаймів – 12:12. А у підсумку ще й програти.

Таким чином NAVI потрапили у сітку 2:2 (2 перемоги, 2 поразки), та вже 15 червня зіграють вирішальний матч – перемога означатиме вихід у чвертьфінал, а поразка – виліт. Суперником буде G2.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, сітка 2:1

14 червня

Natus Vincere (Україна) – Falcons (Саудівська Аравія) 1:2 (3:13 Dust2, 13:7 Mirage, 16:19 Anubis)

Нагадаємо, 13 червня українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір. А наступного дня Monte програли MongolZ, також завершивши змагання за крок від плейоф.

А ось FUT, у складі якої виступає два українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, все ще зберігає шанси та зіграє вирішальний поєдинок за чвертьфінал 15 червня.