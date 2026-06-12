Перша "українська" перемога: Monte здолали росіян на Мейджорі в Кельні

У п'ятницю, 12 червня, відбулися другі матчі третього етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська команда Monte обіграла російську PARIVISION з рахунком 2:1.

Спочатку "українці" (у складі жодного гравця з України) без шансів програли на власному виборі Mirage, тож здавалося, що на команду очікує програш.

Однак клуб з Монастирища відповів впевненою перемогою на виборі опонента Ancient, після чого декласував росіян на десайдері Inferno.

Поєдинок проходив у сітці 0:1 (0 перемог, 1 поразка). Monte піднялися в сітку 1:1, росіяни ж впали в 0:2 – наступна поразка означатиме виліт. Для виходу далі треба здобути 3 перемоги.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, сітка 0:1

12 червня

Monte (Україна) – PARIVISION (-) 2:1 (7:13 Mirage, 13:9 Ancient, 13:5 Inferno)

Нагадаємо, на старті третього етапу програли всі українські команди: B8 поступилися FURIA, NAVI були розгромлені Spirit, Monte програли Aurora, а турецька FUT, у складі якої грає 2 українці, виявилася слабшою за Vitality.

B8 поступилися і в другому матчі, тож тепер ризикують покинути турнір. А ця перемога від Monte стала першоою для наших клубів та гравців у 3-му стейджі.