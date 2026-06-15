Всі українці вилетіли: NAVI не зуміли вийти у чвертьфінал Мейджора в Кельні

Найкраща в історії українська кіберспортивна організація Natus Vincere не зуміла вийти у плейоф головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

У вирішальному матчі третього етапу "народжені перемагати" в напруженій боротьбі програли господарям турніру G2. Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

Спершу NAVI здійснили шалений камбек з 7:11 на виборі суперника Dust2, здобувши першу перемогу на цій мапі за півтора місяця. Після цього гра перейшла на Inferno, де колектив відігрався з 4:8 та 8:12 (гра триває до 13), перевів гру в овертайми і... програв.

Поєдинок перейшов на десайдер Mirage, де до останнього не було зрозуміло, яка команда здобуде перемогу. Але невдалий відрізок наприкінці зустрічі приніс перемогу суперникам NAVI.

Таким чином "народжені перемагати" завершили виступи на головному турнірі сезону. Окрім G2, у плейоф пройшли російські Spirit, BetBoom та Aurora, французька Vitality, бразильська Furia, аргентинська 9z та Falcons із Саудівської Аравії.

Додамо, що кількома годинами раніше своїм шансом вийти у плейоф не скористалася і турецька FUT, у складі якої виступають два українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов. Клуб програв росіянам з BetBoom.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, сітка 2:2

15 червня

Natus Vincere (Україна) – G2 (Німеччина) 1:2 (13:11 Dust2, 14:16 Inferno, 10:13 Mirage)

FUT (Туреччина) – BetBoom (-) 0:2 (7:13 Mirage, 7:13 Dust2)

Нагадаємо, 13 червня українська команда B8 прикро поступилася турецькій FUT та покинула турнір з рахунком 0:3 у третьому стейджі. До цього клуб пройшло перший етап (3:0) та другий (3:2).

А наступного дня Monte програли MongolZ, також завершивши змагання за крок від плейоф (1:3). Команда з Монастирища стартувала з другого стейджу, який також здолала з рахунком 3:2.