NAVI стали чемпіонами IEM Atlanta 2026, здолавши у фіналі GamerLegion

Олексій Мурзак — 18 травня 2026, 00:37
У неділю, 17 травня, відбувся фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Atlanta 2026, в якому між собою зустрілися українська організація Natus Vincere та GamerLegion.

Перемогу з рахунком 3:0 святкували "Народженні перемагати".

NaVi впевнено перемогли на першій мапі Mirage, не залишивши суперникам жодного шансу, водночас на другій (Anubis) виникли вже певні проблеми, але і там вдалося взяти верх.

Далі був Nuke, перша половина якого завершилася 6:6. Після українська команда взяла пістолетний раунд, але надалі посипалися, дозволивши суперникам взяти 3 поспіль раунди та вийти впевнено вперед.

Здавалося, що справа пахне 4-ю мапою, але NaVi зібралися та перевернули все з ніг на голову, завернувши гру в овертайм, де камбекнули та у підсумку змогли виграли протистояння, ставши чемпіонами турніру. 

Зазначимо, що GamerLegion вже були суперниками українського колективу на груповому етапі, де зазнали поразки 1:2.

IEM Atlanta 2026, Counter-Strike 2
Фінал, 17 травня

Natus Vincere – GamerLegion 3:0 (13:3 Mirage, 13:9 Anubis, 16:13 Nuke)

NAVI: iM, b1t, w0nderful, Aleksib, makazze

GamerLegion: Snax, Tauson, hypex, REZ, PR

Нагадаємо, у чвертьфіналі сенсаційно здолали Vitality, а в 1/2 завдали поразки російській команді BetBoom.

