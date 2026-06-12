FUT поступились у запеклому матчі проти G2 на Мейджорі в Кельні

У п'ятницю, 12 червня, турецька команда FUT поступилась німецькій організації G2 у матчі третього етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Першу мапу "Overpass" обирали господарі турніру. Турецький колектив розгромно поступився 5:13. Проте після "холодного душу" у першій грі турецький колектив зумів зібратися та відігрався на мапі "Ancient", яку вони вже обирали, 13:6.

Але зрештою, цього не вистачило для перемоги. FUT поступився у запеклій боротьбі на "Mirage" з рахунком 9:13.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, 12 червня





FUT – G2 1:2 (5:13, 13:6, 9:13)

Українець Микита "⁠cmtry" Самолотов став другим найкращим гравцем в складі турецької команди, заробивши за гру рейтинг 0.99. Дмитро Мірошніченко під ніком "dem0n" закрив трійку лідерів з рейтингом 0.95.

Нагадаємо, на старті третього етапу програли всі українські команди: B8 поступилися FURIA, NAVI були розгромлені Spirit, Monte програли Aurora, а турецька FUT, у складі якої грають 2 українців, виявилася слабшою за Vitality.

Таким чином FUT потрапили у сітку 0:2 і будь-яка поразка означатиме виліт з турніру. Для виходу в наступний етап необхідно здобути 3 перемоги.