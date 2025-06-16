Визначився суперник NAVI у плейоф BLAST.tv Austin Major 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (7) дізналася суперника у чвертьфіналі найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

"Народжені перемагати" зіграють з лідером світового рейтингу та командою, що виграла шість поспіль трофеїв цього року – Vitality.

Щоправда, на користь української команди грає той факт, що представники французької організації жодного разу ще не зустрічалися з NAVI у 2025-му.

Матчі плейоф стартуватимуть уже 19 червня на арені Муді Центр, що вміщує трохи понад 15 тисяч осіб. Усі ігри зі стадії чвертьфіналу відбуватимуться у форматі Best of 3, тобто до двох перемог. Час початку поєдинку стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що в першій грі NAVI виявилися сильнішими за білоруський клуб Nemiga, за який виступають 3 росіянина, а потім здійснили неймовірний камбек та обіграли французів з 3DMAX. Проте в першій грі за вихід у чвертьфінал команда програла росіянам зі Spirit.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.