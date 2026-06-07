Українська команда Monte виявилася сильніше за Legacy в другому етапі Мейджора в Кельні

У неділю, 7 червня, проходить другий тур другого етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська команда Monte обіграла бразильський Legacy на мапі Ancient з рахунком 13:11.

Спочатку "українці" взяли пістолетку, проте наступні три раунди були за Legacy, які мали перевагу протягом усієї першої половини, вигравши 7 з 12 раундів. Після зміни сторін Monte програли ще два раунди, й перебрали ініціативу на себе, перемігши у 8-и раундах з 12-ти.

Матч проходив у форматі Во1 (до 1 перемоги).

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Другий етап, сітка 1:1

7 червня

Monte (Україна) – Legacy (Бразилія) 1:0 (13:11 Ancient)

Таким чином Monte переходять в сітку 2:1. Ще одна перемога дозволить їм перейти в наступний етап турніру.

Додамо, що для виходу в наступний етап команді необхідно здобути 3 перемоги. 3 поразки – виліт. Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Також сьогодні зіграють український колектив B8 проти німецьких GamerLegion у сітці 0:2 та турецькій FUT, де грають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, проти німецьких G2 у сітці 2:0.

Нагадаємо, B8 розпочали турнір з першого етапу, де здобули 3 перемоги при 0 поразок. Спершу "бейти" без проблем обіграли китайців з TYLOO, згодом здолали головного аутсайдера, австралійську організацію THUNDER dOWNUNDER.

Заключним суперником у 1-го стейджу стала американська M80, яку "бейти" переграли 2:0 по мапах.

Зазначимо, що інша українська команда NAVI розпочне змагання лише з 3-го стейджу.