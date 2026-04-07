Зінченко і s1mple без Мейджору, історичний провал FaZe та українці: хто вийшов на IEM Cologne Major 2026

Перший Мейджор у 2026 році відбудеться у справді легендарному місці. Кельн – одна зі столиць кіберспорту, яка протягом багатьох років систематично приймала у себе топові турніри. Цей цілком претендує на те, аби увійти в історію.

Чому? Бо до турніру ще 2 місяці, а відбулася вже легендарна історія – і її автором є титулована організація FaZe.

За весь час свого існування вона не пропускала жодного мейджору. З 2024 року лише 1 (!) раз з 4 не грала у фіналі. Це її змагання настільки, що серед фанатів укорінився вислів "магія FaZe". Минулий турнір команда починала аутсайдером, але примудрилася вийти у фінал.

І… на тому все.

Далі сталося круте піке, що призвело до жахливого досягнення: ще ніколи фіналіст мейджора не пропускав наступний турнір – а FaZe змогли. На жаль.

При цьому команда пожертвувала топовим турніром, аби поїхати на прохідний LAN та отримати такі потрібні очки до рейтингу, але оступилася за крок від легендарного камбеку.

Але щось ми затягнули. Знайомтеся – ось вони, 32 команди, що боротимуться за титул найкращих у світі:

Система відбору, яка вражає

Ще зовсім нещодавно для виходу на турнір потрібно було, за звичною нам системою, подолати сито кваліфікації. Це був стандартний, знайомий формат, до якого і питань особливо не було.

Але сучасний підхід від Valve – геніальний з трьох причин:

1. Їхній рейтинг нарешті має вагу (саме за ним запрошують команди);

2. Компанія не витрачає жодного цента на проведення кваліфікації, при тому відбори де-факто залишилися;

Як показник, за 3 дні до роздачі інвайтів проводилося 5 турнірів, де боролися претенденти на мейджор. На одному свій шанс втратили FaZe, на іншому Passion UA, на третьому B8 стали чемпіонами та вирвали путівку. А це лише найцікавіше.

3. Система жива (оновлюється щоденно, тому легко піднятися з дна рейтингу, і ще легше туди впасти);

Топ-10 рейтингу Valve станом на 6 квітня 2026 року

Взагалі, Мейджор — це такий собі клубний чемпіонат світу з Counter-Strike 2, на якому змагаються колективи з трьох регіонів: Європи, Америки, Азії. Кількість квот в кожному регіоні залежить від результатів попереднього турніру.

Очевидно, що найбільш конкурентним, а від того і найбільш представленим є європейський регіон. Далі йде Америка, а потім Азія, де, по суті, є лише одна серйозна команда – The MongolZ.

Через поділ на регіони у кваліфікації часто відбуваються різні махінації. Минулого року на Мейджор пройшла команда Олександра Зінченка Passion UA, яка перевелася до менш конкурентної Америки. Цього разу її шлях повторила Liquid.

В Азії взагалі деякі колективи "просували" іншу організацію Lynn Vision, яка на вирішальному для себе турнірі не зіграла жодного матчу в плейоф, а отримала технічні перемоги.

А THUNDERdOWNUNDER примудрилася вийти на мейджор, зігравши 6 онлайн – і 2 офлайн-турнірів в Австралії, на яких вона обігрувала суперників з дна рейтингу. І цього теж вистачило.

Тим не менш, за цим дійсно цікаво спостерігати.

Знайомимося з учасниками: українці

На попередньому мейджорі в Будапешті, який проводив український турнірний оператор, було рекордне представлення України як серед гравців, так і серед команд.

За кількістю колективів результат той самий – 3. Це легендарна Natus Vincere (3 етап), воскресла Monte (2 етап) та врятована в останню мить B8 (1 етап).

А ось за гравцями вийшов невеликий спад – 9 замість 12, повторення попереднього рекорду. Це якщо не рахувати українця (за його словами, з так званої ЛНР) в російській Spirit.

Natus Vincere (Україна, 2 місце у світовому рейтингу) – 2 українці:

Валерій "b1t" Ваховський

Ігор "w0nderful" Жданов

FUT (Туреччина, 11 місце) – 2 українці:

Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко

Микита "⁠cmtry" Самолотов

В8 (Україна, 20 місце) – 5 українців:

Артем "kensizor" Капран

Олексій "alex666" Ярмощук

Данило "sizzi" Вінник

Дмитро "esenthial" Цвір

Андрій "npl" Кухарський

Monte (Україна, 16 місце) – парадоксально, але без українців.

На початку 2026 року NAVI показували настільки провальні результати, що команду хоронили буквально всі. Справи йшли настільки погано, що навіть два поспіль виходи у фінал та одне чемпіонство (на двох останніх турнірах) все ще не викликають оптимізму.

А дарма. Так, цей рік провально розпочали буквально всі фаворити (окрім однієї команди, про яку згодом), і першими оговталися саме "народжені перемагати". Якщо пощастить, то можна розраховувати на щонайменше другий півфінал Мейджору поспіль

Українська команда B8 на початку року виставила свого снайпера Данила "headtr1ck" Валітова на трансфер. Натомість не запропонувала нічого. Точніше не так, спершу взяла 16-річного хлопця, якому банально не вситачає досвіду, а потім підписала такого ж 16-річного... тільки з російської організації!

Це дуже сильно вдарило по команді – результатів не було, а рейтинг падав усе нижче. За три дні до роздачі запрошень B8 мали менше ніж 5 відсотків на прохід. Але примудрилися виграти "турнір життя".

WE’VE OFFICIALLY QUALIFIED TO THE IEM COLOGNE MAJOR 🫡



Thank you to everyone who believed in us.



See you in June at the Cathedral of Counter-Strike. pic.twitter.com/5DGzz8Csxo — B8 Esports (@B8esportsGG) April 6, 2026

Пощастило. А могли б повторити "досягнення" Monte, які після мейджору не лише провалили наступний відбір, а й по суті розвалилися. До речі про них.

Monte буквально у січні продали свого ключового гравця в легендарну Astralis. На заміну взяли болгарина Алекса "Rainwaker" Петрова. І це той випадок, коли виграли обидва колективи.

Данці нарешті зуміли пройти на мейджор, який свого часу вигравали 4 рази, а українська команда – воскресла. Після десятків замін, зникнення усіх гравців легендарного складу та важких часів на дні рейтингу Monte взірвали.

Перемоги над NAVI, PARIVISION – командами з топ-10, як показник. Фінал "турніру життя" для низки клубів, як показник. Вихід одразу у другу стадію в найконкурентнішому регіоні, як показник.

SEE YOU AT THE MAJOR IN COLOGNE! 🇩🇪



3 years of insane grind, roster changes, painful losses and struggles — we went through it all to turn our dream into reality once again. Monte is back, baby! 😎



None of this would’ve been possible without these guys @kakafuCS @dance_gg… pic.twitter.com/NZzPFTmWZB — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) April 6, 2026

FUT – історія про те, як вигідно вкласти гроші. Турецька організація скористалася тим, що NAVI змушені були продати свою академку, тому отримала дійсно сильний склад за адекватну ціну. Тепер їхня команда – гроза усіх фаворитів та тіньовий претендент.

На жаль, команді ще не вистачає досвіду та холодної голови. Але їхній стиль ефектний. Настільки, що вже зараз, за 4 місяці на найвищому рівні, колектив закохав у себе фанатів.

IT'S OFFICIAL! 📢



WE ARE QUALIFIED TO THE COLOGNE MAJOR! 🔥



We will start our IEM Cologne Major 2026 journey from Stage 2!



FUTURE IS FUT, FUTURE IS NOW.#FUTWIN pic.twitter.com/9jxTixfl0M — FUT Esports (@FUTesportsgg) April 6, 2026

Знайомимося з учасниками: фаворити

Vitality – та сама єдина команда, що не провалилася у 2026-му. Про що можна говорити, якщо на попередньому турнірі, що завершився два тижні тому, у топ-4 найкращих гравців було 3 (!) представники "бджілок".

Абсолютна домінанта, переможець останніх двох Мейджорів, володар 9 (!) трофеїв у 2025-му, вже трьох у 2026-му, команда, що не програє НАВІТЬ МАПУ протягом 22 ігор (друга в історії серія, до абсолютного рекорду 12 мап), а також має виграшну серії з 16 поєдинків (минулого року серія тривала 30 ігор).

Good morning 😁 pic.twitter.com/HumSYl7UVf — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) March 30, 2026

Зупинити їх зможуть лише вони самі. Вже зараз можна дискутувати, чи ці Vitality сильніші за легендарних Astralis. Перемога на мейджорі закриє і це питання.

Формат турніру

Вибачте...

Просто різниця між Vitality та іншими – як між ПСЖ та рештою клубів у Лізі 1 – інколи може бути сенсація, але всі знають, хто сильніший. Навіть якщо гратиме на одній нозі. Це і є рівень "бджілок".

А так, серед інших претендентів одразу кілька рівноцінних команд, які вже й забули, що таке трофеї:

Natus Vincere (Україна) – вкусили смак перемоги на турнірі без французів, але на наступному ж всуху програли Vitality у фіналі. Якщо якимось дивом головний фаворит вилетить, то "народжені перемагати" наступні в списку.

Furia (Бразилія) – а це вже жертви бджілок минулого року. Намагалися нав'язати боротьбу наприкінці 2025-го та навіть зуміли на деякий період вийти на 1-ше місце в рейтингу, але, схоже, то був пік. Надалі пішов спад.

Falcons (Саудівська Аравія) – "галактікос" у світі кіберспорту. І, як і "галактікос", команда скоріше розчаровує. З такими зірками у складі клуб вже понад рік без трофею.

Spirit (-) – відверто просіли після замін та не є претендентами на трофей, але мають козир в рукаві. Все ж, коли у складі грає найкращий гравець у світі (принаймні один з двох), то не ставити у фаворити неможливо.

PARIVISION (-) – вискочка 2026 року, якій ще зарано до фаворитів, але серед претендентів точно місце. Молода команда з досвідченим капітаном – з них, на жаль, може вийти потужний колектив.

MOUZ (Німеччина) – не знаю, навіщо цей колектив тут. Мабуть, за стабільність – 12 місяців стабільних плейоф чи не на всіх турнірах, рівні фінали проти Vitality, і теж відсутність трофеїв. Може, цього разу прорве.

Тепер точно формат турніру

Мейджор у Кельні стане лише третім турніром після розширення кількості учасників до 32 команд. До цього у змаганні брали участь 24 організації. Проте знову відбулися фундаментальні зміни.

Попереднього змагання розширили фінал до Во5 (до 3 перемог), а тепер повністю відмовилися від Во1 матчів у третій стадії – тієї самої вишеньки на торті всього кіберспорту, що дарувала сотні сенсацій.

Турнір розпочнеться з трьох етапів за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок). На кожній стадії змагатиметься 16 команд. Для виходу в наступний етап необхідно здобути 3 перемоги. Якщо клуб тричі програє, то покидає турнір.

Всі, окрім вирішальних матчів та ігор третьої стадії, проводитимуться у форматі Bo1 (до однієї перемоги), поєдинки за вихід в наступну стадію або за виліт будуть у звичному форматі Bo3 (до двох перемог).

З кожного етапу проходять далі 8 команд. Ті вісім команд, які кваліфікуються до плейоф через третю стадію, гратимуть за системою Bo3 (до двох перемог). Лише у фіналі, як ми вже сказали, буде формат Bo5.

А ви вірите у сенсацію?