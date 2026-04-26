Українська команда Monte стала чемпіоном CCT Global Finals 2026
Українська кіберспортивна організація Monte стала чемпіоном турніру CCT Global Finals 2026 з Counter-Strike 2.
Фінальний поєдинок проти Heroic, яким колектив вже програвав протягом турніру, завершився впевненою перемогою з рахунком 3:1.
Ще на першій мапі Nuke команда з Монастирища декласувала суперника, не віддавши жодного раунду. На власному виборі Dust2 суперники почали значно краще, проте після зміни сторін Monte віддали лише 1 раунд та вирвали перемогу.
Далі була друга мапа Heroic (Inferno), на якій опоненти почувалися впевнено та без проблем забрали її, проте вже Ancient був за Monte. Таким чином, українська організація виграла вже другий турнір у 2026 році.
За перемогу колектив отримав 30 тисяч доларів призових. Також цікаво, що за попередні 10 турнірів колектив 5 разів грав у фіналах, де здобув 2 перемоги.
Monte (Україна) – Heroic (Данія) 3:1 (Nuke 13:0, Dust2 13:9, Inferno 5:13, Ancient 13:10)
Нагадаємо, напередодні організація Monte поступилася американцям з М80 у фіналі турніру з Counter-Strike 2 – Digital Crusade DraculaN Season 6.