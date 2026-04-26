Українська команда Monte стала чемпіоном CCT Global Finals 2026

Микола Дендак — 26 квітня 2026, 23:05
Українська кіберспортивна організація Monte стала чемпіоном турніру CCT Global Finals 2026 з Counter-Strike 2.

Фінальний поєдинок проти Heroic, яким колектив вже програвав протягом турніру, завершився впевненою перемогою з рахунком 3:1.

Ще на першій мапі Nuke команда з Монастирища декласувала суперника, не віддавши жодного раунду. На власному виборі Dust2 суперники почали значно краще, проте після зміни сторін Monte віддали лише 1 раунд та вирвали перемогу.

Далі була друга мапа Heroic (Inferno), на якій опоненти почувалися впевнено та без проблем забрали її, проте вже Ancient був за Monte. Таким чином, українська організація виграла вже другий турнір у 2026 році.

За перемогу колектив отримав 30 тисяч доларів призових. Також цікаво, що за попередні 10 турнірів колектив 5 разів грав у фіналах, де здобув 2 перемоги.

CCT Global Finals 2026, Counter-Strike 2
Фінал, 26 квітня

Monte (Україна) – Heroic (Данія) 3:1 (Nuke 13:0, Dust2 13:9, Inferno 5:13, Ancient 13:10)

Нагадаємо, напередодні організація Monte поступилася американцям з М80 у фіналі турніру з Counter-Strike 2 – Digital Crusade DraculaN Season 6.

Українська команда Monte вийшла у другий фінал поспіль
Колишній гравець команди Зінченка виступить на російському турнірі
Vitality стали першою командою в історії, що двічі виграла Grand Slam
NAVI переграли HOTU, B8 програли Aurora Gaming у нижній сітці турніру Intel Extreme Masters Rio 2026
FUT з двома українцями у складі стали чемпіонами турніру з CS2 PGL Bucharest 2026

