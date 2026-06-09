Українська команда Monte вийшла у третій етап Мейджора в Кельні

У вівторок, 9 червня, відбувся вирішальний матч другого етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська команда Monte обіграла бразильську PaiN з рахунком 2:0.

Спочатку "українці" (у складі жодного гравця з України) розгромно забрали вибір суперника Nuke, після чого у надважкому протистоянні виграли і власну мапу Dust2.

Поєдинок проходив у сітці 2:2 (2 перемоги, 2 поразки), тож тріумф українського колективу вивів його у наступний етап. Бразильці ж завершили свій шлях на турнірі.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Другий етап, сітка 2:2

9 червня

Monte (Україна) – PaiN (Бразилія) 2:0 (13:5 Nuke, 13:11 Dust2)

Також 9 червня вирішальний матч зіграє інша українська організація B8. Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Зазначимо, що інша українська команда NAVI розпочне змагання лише з 3-го стейджу. Раніше в наступний етап вже пройшла турецька організація FUT, у складі якої виступає два українці.