IEM Cologne Major 2026. Українська команда B8 розпочала головний турнір сезону з упевненої перемоги
Сьогодні, 2 червня, розпочався головний турнір сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.
Зокрема, свій стартовий поєдинок провела українська кіберспортивна організація B8 (16 місце світового рейтингу). Першим суперником стала китайська команда TYLOO (33).
Матч проходив у форматі Во1 (до 1 перемоги) на мапі Mirage та завершився з рахунком 13:6. Українці не зуміли втримати перевагу після чудового старту, тож завершили першу половину з нічийним рахунком.
Однак вже після зміни сторін китайці не зуміли забрати жодного раунду, а "бейти" здобули легку перемогу.
Завдяки цій звитязі B8 пройшли в сітку 1:0, де сьогодні зустрінуться з іншим переможцем першого туру. Суперник визначиться за підсумком усіх 8 зустрічей.
Для виходу в наступний етап необхідно здобути 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт. Детальніше з форматом та учасниками турніру можете познайомитись у цьому матеріалі:
IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2
Перший етап, перший матч
2 червня
B8 (Україна) – TYLOO (Китай) 1:0 (13:6 Mirage)
Нагадаємо, інші українські команди розпочнуть турнір пізніше: Monte стартують у другому етапі, а NAVI змагатимуться, починаючи з 3-го стейджу.
Напередодні організація B8 прикро поступилася німецькій команді MOUZ у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – CS Asia Championships 2026.