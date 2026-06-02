IEM Cologne Major 2026. Українська команда B8 розпочала головний турнір сезону з упевненої перемоги

Сьогодні, 2 червня, розпочався головний турнір сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Зокрема, свій стартовий поєдинок провела українська кіберспортивна організація B8 (16 місце світового рейтингу). Першим суперником стала китайська команда TYLOO (33).

Матч проходив у форматі Во1 (до 1 перемоги) на мапі Mirage та завершився з рахунком 13:6. Українці не зуміли втримати перевагу після чудового старту, тож завершили першу половину з нічийним рахунком.

Однак вже після зміни сторін китайці не зуміли забрати жодного раунду, а "бейти" здобули легку перемогу.

Статистика гравців B8 у матчі проти TYLOO Скріншот

Завдяки цій звитязі B8 пройшли в сітку 1:0, де сьогодні зустрінуться з іншим переможцем першого туру. Суперник визначиться за підсумком усіх 8 зустрічей.

Для виходу в наступний етап необхідно здобути 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Перший етап, перший матч

2 червня

B8 (Україна) – TYLOO (Китай) 1:0 (13:6 Mirage)

Нагадаємо, інші українські команди розпочнуть турнір пізніше: Monte стартують у другому етапі, а NAVI змагатимуться, починаючи з 3-го стейджу.

Напередодні організація B8 прикро поступилася німецькій команді MOUZ у чвертьфіналі престижного турніру з Counter-Strike 2 – CS Asia Championships 2026.