Команда Зінченка не буде бойкотувати турніри з російськими спонсорами: всі призові підуть на підтримку України

Кіберспортивна команда з Counter-Strike 2 Passion UA, яка належить відомому українському футболісту Олександру Зінченку, відтепер не буде бойкотувати турніри з російськими спонсорами.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Причиною такого рішення стали нещодавні зміни в правилах відбору до найпрестижнішого турніру сезону. Вже на наступному Мейджорі – StarLadder Budapest Major 2025, команди не гратимуть відбірковий турнір. Натомість учасники змагання визначаться за рейтингом Valve.

Тому будь-який бойкот турніру може мати серйозний вплив на позицію в рейтингу. У Passion UA пояснили, що бати участь у всіх турнірах, незалежно від спонсорів – це стратегічне рішення, щоб мати якомога вищі шанси на Мейджор. Також у клубі запевнили, що всі призові з таких змагань підуть на підтримку України.

Нагадаємо, напередодні завершилася друга стадія найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. За підсумками двох етапів визначилися найкращі 16 команд світу, серед яких і українська Natus Vincere.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.