Кваліфікації не буде: Valve скасувала відбірковий турнір на найпрестижніше змагання з Counter-Strike 2

Major з CS2 в Будапешті від StarLadder

Компанія Valve, яка є розробником однієї з найпопулярніших ігор світу – Counter-Strike, суттєво змінила правила кваліфікації найпрестижнішого турніру в цій кіберспортивній дисципліні.

Про це повідомляє український організатор StarLadder.

Зазначається, що вже на наступному Мейджорі – StarLadder Budapest Major 2025, команди не гратимуть відбірковий турнір Major Regional Qualifiers (MRQ). Натомість учасники змагань визначаться за рейтингом Valve.

"Одна з цілей рейтингу Valve – стандартизувати події спільноти, щоб їх можна було інтегрувати з великими турнірами. На цю мить ми вважаємо, що окремий процес кваліфікації є одночасно непотрібним і руйнівним. Тому ми ухвалили рішення скасувати MRQ до осіннього турніру 2025 року.

Натомість 32 команди, які беруть участь у Будапештському великому турнірі. Ми підтримуємо цю зміну та вважаємо, що кожен офіційний рейтинговий турнір буде ще важливішим, а розклад турнірів більш послідовним", – пояснили ці зміни у Valve.

Нагадаємо, напередодні завершилася друга стадія найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. За підсумками двох етапів визначилися найкращі 16 команд світу, серед яких і українська Natus Vincere.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.