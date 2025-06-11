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Кваліфікації не буде: Valve скасувала відбірковий турнір на найпрестижніше змагання з Counter-Strike 2

Микола Дендак — 11 червня 2025, 21:13
Кваліфікації не буде: Valve скасувала відбірковий турнір на найпрестижніше змагання з Counter-Strike 2
Major з CS2 в Будапешті від StarLadder
starladder.com

Компанія Valve, яка є розробником однієї з найпопулярніших ігор світу – Counter-Strike, суттєво змінила правила кваліфікації найпрестижнішого турніру в цій кіберспортивній дисципліні.

Про це повідомляє український організатор StarLadder.

Зазначається, що вже на наступному Мейджорі – StarLadder Budapest Major 2025, команди не гратимуть відбірковий турнір Major Regional Qualifiers (MRQ). Натомість учасники змагань визначаться за рейтингом Valve.

"Одна з цілей рейтингу Valve – стандартизувати події спільноти, щоб їх можна було інтегрувати з великими турнірами. На цю мить ми вважаємо, що окремий процес кваліфікації є одночасно непотрібним і руйнівним. Тому ми ухвалили рішення скасувати MRQ до осіннього турніру 2025 року.

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Натомість 32 команди, які беруть участь у Будапештському великому турнірі. Ми підтримуємо цю зміну та вважаємо, що кожен офіційний рейтинговий турнір буде ще важливішим, а розклад турнірів більш послідовним", – пояснили ці зміни у Valve.

Нагадаємо, напередодні завершилася друга стадія найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. За підсумками двох етапів визначилися найкращі 16 команд світу, серед яких і українська Natus Vincere.

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Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.

Кіберспорт Valve Counter-Strike 2 StarLadder StarLadder Budapest Major 2025

Valve

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