Капітан NAVI прокоментував провальний старт команди на Perfect World Shanghai Major 2024

Капітан української кіберспортивної організації Natus Vincere Алексі "Aleksib" Віролайнен вважає, що поганий старт на турнірі Perfect World Shanghai Major 2024 стався через погане мислення, але він вірить, що команда зможе зібратися.

Слова фінського кіберспортсмена цитує HLTV.

"Ви можете програти двічі і все одно пройти в плейоф. Це те, що ми зробили минулого разу, тому я ніколи не буду списувати нас і зроблю все можливе, щоб забезпечити перемогу завтра і наступного дня. Гра проти Spirit? Я відчуваю, що вони нас повністю переграли. Було два раунди, які ми виграли, і під час перерви ми казали: "Це той раунд, який нам потрібен, нам просто потрібно повернутися до гри". Але вони ніколи не дозволяли нам це зробити.

Я відчував, що вони просто вільно блукають картою, роблячи все, що хочуть. Якщо ми будемо так грати, то результати будуть такими", – сказав Алексі.

Після трьох матчів NAVI потрапили в сітку 1/2 (1 перемога та 2 поразки). Для виходу в плейоф потрібно здобути 3 перемоги, якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.

"Aleksib" вірить, що все можна змінити, якщо зібратися і показати інше мислення.

"Ми просто повинні подивитися правді в очі, ми повинні наполегливо працювати сьогодні і завтра, ми повинні грати так, ніби це наша остання гра, тому що ми не будемо щасливі, якщо вилетимо на груповій стадії. Тому ніщо інше не має значення, окрім забезпечення перемоги завтра і післязавтра, і сильного початку плейоф. Це наша мета, і я повністю вірю в те, що ми можемо це зробити, ми знаємо, що можемо це зробити. Ми просто повинні змінити наше мислення, тому що зараз ми не налаштовані на це, тому нам просто потрібно змінити динаміку", – резюмував він.

Нагадаємо, поразка від Spirit сталася сьогодні. У першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR.