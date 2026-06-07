FUT – у кроці від проходу, B8 зіграє матч на виліт з Мейджора в Кельні

У неділю, 7 червня, відбудуться треті матчі другого етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026.

Українська команда B8 у перший ігровий день спершу програла турецькій FUT (11:13), де грають українці Дмитро "dem0n" Мирошниченко та Микита "cmtry" Самолотов, а згодом поступилася й американській M80 (10:13).

Таким чином "бейти" потрапили у сітку 0:2, де вже о 17:30 орієнтовно зустрінуться з GamerLegion. Цей матч пройде у форматі Во3 (до 2 перемог) та визначить команду, що покине турнір.

А ось FUT після перемоги в першій грі ще більш впевнено здолала китайців з TYLOO (13:9) та потрапили в сітку 2:0, де о 20:00 орієнтовно зустрінуться з G2. Переможець протистояння достроково вийде у наступний етап.

Інший український колектив Monte спершу переграв німецьку BIG з рахунком 13:8, після чого у драматичному протистоянні з 3 овертаймами поступився саме G2 (19:22), тож опинився у сітці 1:1.

Саме команда з Монастирища відкриватиме другий ігровий день другого етапу матчем проти бразильців з Legacy. Гра у форматі Во1 розпочнеться о 15:30 за київським часом. Усі ігри транслюватиме Maincast.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Другий етап, треті матчі

7 червня

15:30. Monte (Україна) – Legacy (Бразилія)

17:30*. B8 (Україна) – GamerLegion (Німеччина)

20:00*. FUT (Туреччина)– G2 (Німеччина)

Додамо, що для виходу в наступний етап команді необхідно здобути 3 перемоги. 3 поразки – виліт. Детальніше з форматом, учасниками та іншими інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

Нагадаємо, B8 розпочали турнір з першого етапу, де здобули 3 перемоги при 0 поразок. Спершу "бейти" без проблем обіграли китайців з TYLOO, згодом здолали головного аутсайдера, австралійську організацію THUNDER dOWNUNDER.

Заключним суперником у 1-го стейджу стала американська M80, яку "бейти" переграли 2:0 по мапах.

Зазначимо, що інша українська команда NAVI розпочне змагання лише з 3-го стейджу.