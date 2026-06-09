Далі лише плейоф: визначилися суперники українців у третій стадії Мейджора в Кельні
У вівторок, 9 червня, відбулися останні матчі другої стадії головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026 – за підсумками яких визначилися всі учасники третього стейджу.
Зокрема, там опинилися всі українські гравці та організації, що взагалі змагалися на турнірі. Це організації B8 (починала ще у першій стадії), Monte (стартували з другої), а також NAVI (розпочнуть у третій).
Окрім того, туди пройшли два українці у складі турецької FUT, що також розпочинали змагання з другого етапу та пройшли його без жодної поразки. За підсумками всіх зустрічей визначилися наступні суперники українців.
Розклад перших матчів 3-го етапу Мейджора в Кельні
11 червня
- 12:00. PARIVISION (-) – 9z (Аргентина)
- 12:00. MongolZ (Монголія) – BetBoom (-)
- 14:30* Vitality (Франція) – FUT (Туреччина)
- 14:30* MOUZ (Німеччина) – Legacy (Бразилія)
- 17:00* Falcons (Саудівська Аравія) – G2 (Німеччина)
- 17:00* Furia (Бразилія) – B8 (Україна)
- 19:30* NAVI (Україна) – Spirit (-)
- 19:30* Aurora (-) – Monte (Україна)
Це вирішальний етап перед виходом у плейоф, куди пройдуть 8 команд, що здобудуть 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт. Детальніше з форматом та інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі: