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Далі лише плейоф: визначилися суперники українців у третій стадії Мейджора в Кельні

Микола Дендак — 9 червня 2026, 23:04
Далі лише плейоф: визначилися суперники українців у третій стадії Мейджора в Кельні

У вівторок, 9 червня, відбулися останні матчі другої стадії головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026 – за підсумками яких визначилися всі учасники третього стейджу.

Зокрема, там опинилися всі українські гравці та організації, що взагалі змагалися на турнірі. Це організації B8 (починала ще у першій стадії), Monte (стартували з другої), а також NAVI (розпочнуть у третій).

Окрім того, туди пройшли два українці у складі турецької FUT, що також розпочинали змагання з другого етапу та пройшли його без жодної поразки. За підсумками всіх зустрічей визначилися наступні суперники українців.

Розклад перших матчів 3-го етапу Мейджора в Кельні

11 червня

  • 12:00. PARIVISION (-) – 9z (Аргентина)
  • 12:00. MongolZ (Монголія) – BetBoom (-)
  • 14:30* Vitality (Франція) – FUT (Туреччина)
  • 14:30* MOUZ (Німеччина) – Legacy (Бразилія)
  • 17:00* Falcons (Саудівська Аравія) – G2 (Німеччина)
  • 17:00* Furia (Бразилія) – B8 (Україна)
  • 19:30* NAVI (Україна) – Spirit (-)
  • 19:30* Aurora (-) – Monte (Україна)

Це вирішальний етап перед виходом у плейоф, куди пройдуть 8 команд, що здобудуть 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт. Детальніше з форматом та інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі:

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