Далі лише плейоф: визначилися суперники українців у третій стадії Мейджора в Кельні

У вівторок, 9 червня, відбулися останні матчі другої стадії головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026 – за підсумками яких визначилися всі учасники третього стейджу.

Зокрема, там опинилися всі українські гравці та організації, що взагалі змагалися на турнірі. Це організації B8 (починала ще у першій стадії), Monte (стартували з другої), а також NAVI (розпочнуть у третій).

Окрім того, туди пройшли два українці у складі турецької FUT, що також розпочинали змагання з другого етапу та пройшли його без жодної поразки. За підсумками всіх зустрічей визначилися наступні суперники українців.

Розклад перших матчів 3-го етапу Мейджора в Кельні

11 червня

12:00. PARIVISION (-) – 9z (Аргентина)

12:00. MongolZ (Монголія) – BetBoom (-)

14:30* Vitality (Франція) – FUT (Туреччина)

14:30* MOUZ (Німеччина) – Legacy (Бразилія)

17:00* Falcons (Саудівська Аравія) – G2 (Німеччина)

17:00* Furia (Бразилія) – B8 (Україна)

19:30* NAVI (Україна) – Spirit (-)

19:30* Aurora (-) – Monte (Україна)

Це вирішальний етап перед виходом у плейоф, куди пройдуть 8 команд, що здобудуть 3 перемоги. 3 поразки означатимуть виліт. Детальніше з форматом та інтригами головного турніру сезону можна ознайомитися у цьому матеріалі: