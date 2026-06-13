NAVI здійснили шалений камбек, B8 прикро вилетіли з Мейджора в Кельні

У суботу, 13 червня, відбулися четверті матчі третього етапу головного турніру сезону з Counter-Strike 2 – IEM Cologne Major 2026. Свої поєдинки зіграли вже дві українські організації.

Так, титулована команда Natus Vincere протистояла команді The MongolZ із Монголії та здійснила шалений камбек. Після поразки на першій мапі "народжені перемагати" поступалися 5:11 ще й на другій. Суперникам залишалося два раунди до перемоги.

Проте NAVI примудрилися вивести гру на овертайми та забрати її, після чого ще й розгромити суперника на десайдері Mirage. Таким чином український клуб вийшов у сітку 2:1 (2 перемоги, 1 поразка) та вже у наступній грі можуть пройти в плейоф.

А ось українців з B8 доля звела з українцями з турецької організації FUT. Гра була дуже напруженою, проте саме "бейти" поступилися, віддавши вирішальну третю мапу з рахунком 11:13. Це був матч на виліт з турніру.

Нагадаємо, для виходу у чвертьфінал необхідно здобути 3 перемоги, а 3 поразки означають виліт з турніру.

IEM Cologne Major 2026, Counter-Strike 2

Третій етап, 13 червня

B8 (Україна) – FUT (Туреччина) 1:2 (13:10 Dust2, 9:13 Mirage, 11:13 Ancient)

Natus Vincere (Україна) – MongolZ (Монголія) 2:1 (8:13 Nuke, 16:13 Ancient, 13:6 Mirage)

Додамо, що B8 розпочинали свій шлях ще з першого етапу, який пройшли з рахунком 3:0. У другому етапі команда мала значно сильніших суперників, тож на тоненького пройшла у вирішальний груповий етап (3:2).