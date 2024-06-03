G2 перемогли Vitality та стали переможцями IEM Dallas-2024

Європейська кіберспортивна команда G2 (5) перемогла колектив Vitality (3) у фіналі турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. G2 на других овертаймах здолали на своєму піку Inferno з рахунком 19:16 та продовжили свою переможну серію на цій мапі до 11 розіграшів.

Другою картою став Anubis, який неочікувано дійшов до овертаймів. Vitality примудрились віддати 7 поспіль мап-пойнтів, проте таки змогли забрати своє вже у додаткових раундах.

Тож все вирішувалося на Nuke. Ця мапа стала єдиною без овертаймів. Перемогу впевнено здобули G2 (13:8).

Зазначимо, що за склад G2 з CS 2 виступають два боснійці, серб, росіянин, та тимчасовою заміною виступив американець.

Ілля "m0NESY" Осипов

Нікола "НіКо" Ковач (Боснія і Герцеговина)

Неманья "huNter" Ковач (Боснія і Герцеговина)

Джейк "Stewie2K" Іп (Stand-in, США)

Неманья "nexa" Ісакович (Сербія)

Віктор "TaZ" Войтас (Тренер, Польща)

IEM Dallas 2024

Призовий фонд — $250,000

Фінал, 2 червня

G2 — Vitality 2:0 (Inferno 19:16, Anubis 13:16, Nuke 13:8)

Нагадаємо, на цьому турнірі також виступали дві українські команди, проте вони не змогли вийти зі своїх груп. NAVI в стартовому матчі грпи В турніру NAVI впевнено здолали BIG, потім поступилися росіянам зі Spirit і вилетіли після поразки від Heroic.

Інша українська команда Monte посіла останнє місце в групі А після поразок від Vitality і Falcons.