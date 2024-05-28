NAVI поступились росіянам у півфіналі групового етапу IEM Dallas 2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) поступилася російській Spirit (6) у півфіналі верхньої сітки групи В турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українці без шансів поступились на ворожому виборі Ancient (13:4). А ось на власній мапі Nuke все розпочиналося трохи краще, вони взяли 4 раунди поспіль. Проте за наступні 11 взяли лише 1.
Здавалося, що друга мапа також завершиться розгромом, але "народжені перемагати" зуміли створити інтригу та підрівняти рахунок. Та цього не вистачило, щоб забрати хоча б свою мапу (13:8).
Ця поразка викинула "народжених перемагати" в нижню сітку, де вони змагатимуться проти переможця пари M80 (22) — HEROIC (12).
Нагадаємо, в стартовому матчі турніру NAVI впевнено здолали німецьку BIG. А ось інша українська команда Monte посіла останнє місце в групі А після поразок від Vitality і Falcons.