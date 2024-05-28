Monte поступились Falcons та покинули IEM Dallas 2024
Українська кіберспортивна команда Monte (26) зазнала поразки від Falcons (13) з Данії у матчі нижньої сітки групи A турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Карта Dust пройшла в рівній боротьбі, проте Falcons все-таки були сильнішими – 13:10. На карті Nuke данська команда виступала ще успішніше, здобувши розгромну перемогу з рахунком 13:4.
IEM Dallas 2024
28 травня
Призовий фонд — $250,000
Перше коло нижньої сітки
Група А
Falcons (Данія) — Monte (Україна) 2:0 (13:10 Dust, 13:4 Nuke)
Відтак українська команда покинула турнір. Нагадаємо, Monte зазнали поразки від Vitality (13) на старті змагання, тому були вимушені продовжувати боротьбу в нижній сітці.
Зазначимо, що на цьому турнірі також бере участь інша команда з України — Natus Vincere (4). У першій грі Navi здобули перемогу над німецькою BIG (24). Раніше ми повідомили, що "народжені перемагати" втратили місце у топ-3 світового рейтингу.