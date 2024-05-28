Monte поступились Falcons та покинули IEM Dallas 2024

Українська кіберспортивна команда Monte (26) зазнала поразки від Falcons (13) з Данії у матчі нижньої сітки групи A турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Карта Dust пройшла в рівній боротьбі, проте Falcons все-таки були сильнішими – 13:10. На карті Nuke данська команда виступала ще успішніше, здобувши розгромну перемогу з рахунком 13:4.

IEM Dallas 2024

28 травня

Призовий фонд — $250,000

Перше коло нижньої сітки

Група А





Falcons (Данія) — Monte (Україна) 2:0 (13:10 Dust, 13:4 Nuke)



