Navi поступилися Heroic та вилетіли з IEM Dallas-2024
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) поступилася данському колективу Heroic (12) у півфіналі нижньої сітки групи В турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українська команда без боротьби програла на власному виборі та піку команди Heroic — Nuke (13:8) та Mirage (13:9).
Heroic у фіналі нижньої сітки зустрінуться з переможцем пари Virtus Pro (Росія, 9) — BIG (Німеччина, 24).
Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
IEM Dallas 2024
Призовий фонд — $250,000
Півфінал нижньої сітки
29 травня
Призовий фонд — $250,000
Півфінал нижньої сітки
29 травня
Heroic (Данія) — NAVI (Україна) 2:0 (Nuke 13:8, Mirage 13:9)
Нагадаємо, в стартовому матчі турніру NAVI впевнено здолали BIG, а потім поступилися росіянам зі Spirit.
Інша українська команда Monte посіла останнє місце в групі А після поразок від Vitality і Falcons.