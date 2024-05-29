Navi поступилися Heroic та вилетіли з IEM Dallas-2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (3) поступилася данському колективу Heroic (12) у півфіналі нижньої сітки групи В турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Українська команда без боротьби програла на власному виборі та піку команди Heroic — Nuke (13:8) та Mirage (13:9).

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Heroic у фіналі нижньої сітки зустрінуться з переможцем пари Virtus Pro (Росія, 9) — BIG (Німеччина, 24).

Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

IEM Dallas 2024

Призовий фонд — $250,000

Півфінал нижньої сітки

29 травня

Heroic (Данія) — NAVI (Україна) 2:0 (Nuke 13:8, Mirage 13:9)

Нагадаємо, в стартовому матчі турніру NAVI впевнено здолали BIG, а потім поступилися росіянам зі Spirit.

Інша українська команда Monte посіла останнє місце в групі А після поразок від Vitality і Falcons.