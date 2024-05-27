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Втратили шалену перевагу: Monte в овертаймі програли Vitality на старті IEM Dallas 2024

Владислав Уткін — 27 травня, 22:00
Втратили шалену перевагу: Monte в овертаймі програли Vitality на старті IEM Dallas 2024

Українська кіберспортивна команда Monte (26) поступилась європейському складу Vitality (3) у чвертьфіналі верхньої сітки групи A турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 16:12. Гра складалася тільки з однієї карти — Nuke. Команда з Монастирища після першої частини поєдинку мала перевагу у 6 очок та вела з рахунком 9:3. Однак Vitality зуміли перевернути гру та зробили камбек. Гра перейшла в овертайми, в яких третя команда світового рейтингу не залишила шансів для Monte.

Тож українська команда впала в нижню сітку, де вже о 01:00 за київським часом зіграють проти Falcons (13) у форматі Во3. Команда, що програє — покине турнір.

IEM Dallas 2024
27 травня
Призовий фонд — $250,000
Чвертьфінал верхньої сітки

Vitality (Європа) Monte (Україна) 16:12 Nuke

Зазначимо, що на цьому турнірі також бере участь інша українська команда — Natus Vincere (4). Сьогодні Navi проведуть поєдинок проти німецької BIG (24).

Раніше ми повідомляли, що Monte поступилась європейському складу Sangal (48) у півфіналі онлайн-турніру RES Regional Series 4 Europe.
Vitality Counter-Strike 2 Monte

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