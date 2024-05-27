Втратили шалену перевагу: Monte в овертаймі програли Vitality на старті IEM Dallas 2024

Українська кіберспортивна команда Monte (26) поступилась європейському складу Vitality (3) у чвертьфіналі верхньої сітки групи A турніру IEM Dallas 2024 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 16:12. Гра складалася тільки з однієї карти — Nuke. Команда з Монастирища після першої частини поєдинку мала перевагу у 6 очок та вела з рахунком 9:3. Однак Vitality зуміли перевернути гру та зробили камбек. Гра перейшла в овертайми, в яких третя команда світового рейтингу не залишила шансів для Monte.

Тож українська команда впала в нижню сітку, де вже о 01:00 за київським часом зіграють проти Falcons (13) у форматі Во3. Команда, що програє — покине турнір.

IEM Dallas 2024

27 травня

Призовий фонд — $250,000

Чвертьфінал верхньої сітки





Vitality (Європа) — Monte (Україна) 16:12 Nuke





Зазначимо, що на цьому турнірі також бере участь інша українська команда — Natus Vincere (4). Сьогодні Navi проведуть поєдинок проти німецької BIG (24).



