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Український турнірний оператор StarLadder проведе найпрестижніший турнір сезону з CS2

Олексій Погорелов — 12 травня 2025, 20:39
Major з CS2 в Будапешті від StarLadder
Major з CS2 в Будапешті від StarLadder
starladder.com

StarLadder, український турнірний оператор, оголосив, що він виступить в статусі організатора Major з CS2.

Про це було повідомлено на сайті оператора.

За інформацією джерела, StarLadder проводитиме найпрестижніший турнір сезону 2025 року в столиці Угорщині, Будапешті.

Подія триватиме з 24 листопада по 14 грудня. В ній братимуть участь 32 найкращі команди світу, які змагатимуться за призовий фонд у розмірі 1,25 мільйона доларів.

Major традиційно проводитиметься у чотири етапи, на кожному з яких будуть присутні глядачі. 

Розклад StarLadder Budapest Major 2025

  • Етап №1 (MTK Sportpark) – 24-27 листопада;
  • Етап №2 (MTK Sportpark) – 29 листопада-2 грудня;
  • Етап №3 (МТК Sportpark) – 4-7 грудня;
  • Плейоф (MVM Dome) – 11-14 грудня.

Групові етапи Мейджора проходитимуть на арені "MTK Sportpark", яка вміщує до 2 тисяч глядачів. Матчі плейоф прийматиме арена "MVM Dome" на 20 тисяч фанатів.

Варто зазначити, що раніше StarLadder проводив Major з CS:GO у німецькому Берліні. Проте через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення Росії в Україну оператор призупинив проведення турнірів.

Раніше стало відомо, що NAVI програли The MongolZ та не змогли одразу вийти у плейоф престижного турніру.

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