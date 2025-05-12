Український турнірний оператор StarLadder проведе найпрестижніший турнір сезону з CS2
StarLadder, український турнірний оператор, оголосив, що він виступить в статусі організатора Major з CS2.
Про це було повідомлено на сайті оператора.
За інформацією джерела, StarLadder проводитиме найпрестижніший турнір сезону 2025 року в столиці Угорщині, Будапешті.
Подія триватиме з 24 листопада по 14 грудня. В ній братимуть участь 32 найкращі команди світу, які змагатимуться за призовий фонд у розмірі 1,25 мільйона доларів.
Major традиційно проводитиметься у чотири етапи, на кожному з яких будуть присутні глядачі.
Розклад StarLadder Budapest Major 2025
- Етап №1 (MTK Sportpark) – 24-27 листопада;
- Етап №2 (MTK Sportpark) – 29 листопада-2 грудня;
- Етап №3 (МТК Sportpark) – 4-7 грудня;
- Плейоф (MVM Dome) – 11-14 грудня.
Групові етапи Мейджора проходитимуть на арені "MTK Sportpark", яка вміщує до 2 тисяч глядачів. Матчі плейоф прийматиме арена "MVM Dome" на 20 тисяч фанатів.
Варто зазначити, що раніше StarLadder проводив Major з CS:GO у німецькому Берліні. Проте через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення Росії в Україну оператор призупинив проведення турнірів.
Раніше стало відомо, що NAVI програли The MongolZ та не змогли одразу вийти у плейоф престижного турніру.