Український турнірний оператор StarLadder проведе найпрестижніший турнір сезону з CS2

Major з CS2 в Будапешті від StarLadder

StarLadder, український турнірний оператор, оголосив, що він виступить в статусі організатора Major з CS2.

Про це було повідомлено на сайті оператора.

За інформацією джерела, StarLadder проводитиме найпрестижніший турнір сезону 2025 року в столиці Угорщині, Будапешті.

Подія триватиме з 24 листопада по 14 грудня. В ній братимуть участь 32 найкращі команди світу, які змагатимуться за призовий фонд у розмірі 1,25 мільйона доларів.

Major традиційно проводитиметься у чотири етапи, на кожному з яких будуть присутні глядачі.

Розклад StarLadder Budapest Major 2025

Етап №1 (MTK Sportpark) – 24-27 листопада;

Етап №2 (MTK Sportpark) – 29 листопада-2 грудня;

Етап №3 (МТК Sportpark) – 4-7 грудня;

Плейоф (MVM Dome) – 11-14 грудня.

StarLadder is back to the CS2 Major Circuit! 🖤



This winter, from Nov 24 to Dec 14, the world’s best teams will gather in 🇭🇺 Budapest, Hungary, to compete for a $1,250,000 prize pool and the title of StarLadder Budapest Major champion! pic.twitter.com/sgivaEop3h — StarLadder CS2 (@StarLadder_CS) May 12, 2025

Групові етапи Мейджора проходитимуть на арені "MTK Sportpark", яка вміщує до 2 тисяч глядачів. Матчі плейоф прийматиме арена "MVM Dome" на 20 тисяч фанатів.

Варто зазначити, що раніше StarLadder проводив Major з CS:GO у німецькому Берліні. Проте через пандемію коронавірусу та повномасштабне вторгнення Росії в Україну оператор призупинив проведення турнірів.

Раніше стало відомо, що NAVI програли The MongolZ та не змогли одразу вийти у плейоф престижного турніру.