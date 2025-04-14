Визначилися суперники українців у другому турі кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону

Сьогодні, 14 квітня, стартувала кваліфікація на найпрестижніший турнір сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Свої перші поєдинки зіграли вже всі команди, зокрема українська кіберспортивна організація B8 (32 місце світового рейтингу), та fnatic (42) з ENCE (39), у складі яких виступають українці.

B8 і fnatic неочікувано поступилися Metizport (43) та BC.Game (34) відповідно та потрапили у сітку 0:1. А ось польська організація ENCE із Віктором "sdy" Оруджевим розібралася з 500 (38) та наблизилася до виходу на Мейджор.

За підсумками першого туру визначилися наступні суперники українців у кваліфікації. B8 зіграють проти SAW (17), fnatic зустрінуться з GamerLegion (14), а ENCE протистоятимуть Heroic (20). Усі суперники є у списку головних фаворитів відбору.

Розклад матчів кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025 за участю українців

14 квітня

17:30. ENCE – Heroic;

18:50. B8 – SAW;

21:50. fnatic – GamerLegion.

Усі поєдинки в Україні транслюватимуть на Twitch та YouTube-каналах "Maincast".

Нагадаємо, що кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.