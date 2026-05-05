Визначились лауреати премії "Шаховий гетьман" України

Спільнота "Українські шахи" оголосила переможців премії "Шаховий гетьман" 2025 року.

Про це ресурс повідомив у своїх соцмережах.

Так, престижну національну нагороду здобули Анна Музичук та Ігор Коваленко. Опитування проводилось серед чинних гросмейстерів, за підсумками якого Анна набрала 251 бал, а Коваленко – 370.

Зауважимо, що серед чоловіків загалом було 31 номінант, серед яких Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін та інші. У жіночому конкурсі за перемогу боролись 23 претендентки, зокрема Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Марія Музичук.

Нагорода "Шаховий гетьман" бере свій початок з 2003 року, а рекордсменами є Василь Іванчук (8 перемог) та Анна Музичук, яка ділить перше місце за кількістю перемог з вже росіянкою Катериною Лагно – по шість.

Нагадаємо, напередодні завершився турнір претенденток, за підсумками якого Музичук не змогла пробитись у фінальний матч. Ігор Коваленко, своєю чергою, розпочав рік перемогою на турнірі X Open Internacional de Ajedrez Semana.

Раніше ФІДЕ опублікувала щомісячний рейтинг, в якому Марія Музичук повернулась до чільної двадцятки, а Іванчук повернувся у сотню кращих.