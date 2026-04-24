Юний турецький шахіст увійшов до тридцятки кращих рейтингу ФІДЕ і встановив новий світовий рекорд

Турецький вундеркінд Ягиз Каан Ердогмуш увійшов до топ-30 світового рейтингу ФІДЕ, завдяки чому встановив нове світове досягнення.

Напередодні 14-річний юнак переграв болгарського гросмейстера Веселіна Топалова у межах матчу "Битва поколінь III", завдяки чому набрав 2700 очок ЕЛО.

Таким чином, Ердогмуш став наймолодшим шахістом в історії, який досягав такої позначки – раніше це досягнення належало китайському гросмейстеру Вею І (15 років у 2016-му, – прим. ред.).

"Досягнення 2700 очок було моєю давньою мрією. Я завжди намагаюся спочатку добре грати в шахи. Тепер я спробую досягти 2800. Це моя наступна мета. Але я знаю, що це вимагатиме багато часу та наполегливої ​​праці", – розповів Ердогмуш після перемоги.

Зауважимо, що перемога над Топаловим також дозволила Ягизу увійти до тридцятки кращих рейтингу ФІДЕ в реальному часі та обійти таких майстрів, як Теймура Раджабова, Маттіаса Блюбаума та Нодірбека Якуббоєва.

Ердогмуш – феноменальний шаховий талант. Він подолав позначку 2400 очок у 11 років, став гросмейстером у 12 років, подолав позначку 2600 у 13 років і є рекордсменом з найвищим рейтингом до настання 13, 14 та 15 років.

Раніше повідомлялось, що 17-річний харків'янин Роман Дегтярьов став чемпіоном Європи з шахів.