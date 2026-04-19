Українець Дегтярьов став чемпіоном Європи з шахів

Українець Роман Дегтярьов сенсаційно здобув титул чемпіона Європи з шахів.

17-річний шахіст набрав 9 очок з 11 можливих, зазнавши лише однієї поразки на турнірі, поступившись турецькому гросмейстеру Ишику Джану.

Найближий переслідувач Дегтярьова, Ніджат Абасов, набрав 8.5 залікових балів, а перемогу на Євро нашому шахісту принесла партія з Давідом Антоном, яку він виграв 42-м ходом.

Зауважимо, що перші 20 місць на чемпіонаті Європи отримали перепустку на Кубок світу ФІДЕ – серед них окрім Дегтярьова Антон Коробов та легендарний Василь Іванчук, який саме замкнув чільну двадцятку.

Цікаво, що 17-річний Роман далеко не був серед фаворитів змагання: на початку турніру він мав 126-й рейтинг серед понад 500 учасників.

Українець – один з трьох шахістів у топ-20 чемпіонату Європи, який не має статусу гросмейстера. Наразі Дегтярьов є міжнародний майстром.

