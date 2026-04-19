Шахи

Українець Дегтярьов став чемпіоном Європи з шахів

Володимир Максименко — 19 квітня 2026, 20:47
Роман Дегтярьов
ФШУ

Українець Роман Дегтярьов сенсаційно здобув титул чемпіона Європи з шахів. 

17-річний шахіст набрав 9 очок з 11 можливих, зазнавши лише однієї поразки на турнірі, поступившись турецькому гросмейстеру Ишику Джану. 

Найближий переслідувач Дегтярьова, Ніджат Абасов, набрав 8.5 залікових балів, а перемогу на Євро нашому шахісту принесла партія з Давідом Антоном, яку він виграв 42-м ходом.

Зауважимо, що перші 20 місць на чемпіонаті Європи отримали перепустку на Кубок світу ФІДЕ – серед них окрім Дегтярьова Антон Коробов та легендарний Василь Іванчук, який саме замкнув чільну двадцятку.

Цікаво, що 17-річний Роман далеко не був серед фаворитів змагання: на початку турніру він мав 126-й рейтинг серед понад 500 учасників. 

Українець – один з трьох шахістів у топ-20 чемпіонату Європи, який не має статусу гросмейстера. Наразі Дегтярьов є міжнародний майстром.

Нагадаємо, напередодні завершився турнір претенденток, де виступала Анна Музичук.

Сіндаров найкращий із запасом, Музичук провалила друге коло: підсумки турніру претедентів та претенденток 2026
Друге коло без перемог: Музичук нічиєю завершила виступи на турнірі претенденток
Сіндаров достроково виграв турнір претендентів 2026
Поразка від Асаубаєвої залишила Музичук мінімальні шанси на перемогу в турнірі претенденток
Музичук не змогла дотиснути Горячкіну, але наблизилась до першого місця турніру претенденток

