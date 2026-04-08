Коваленко виграв престижний шаховий турнір в Іспанії, Іванчук фінішував третім

Український гросмейстер Ігор Коваленко виграв престижний турнір X Open Internacional de Ajedrez Semana, який проходив у Іспанії.

Шахіст набрав 7.5 очок з 9 можливих – таку саму кількість залікових балів мав і представник США Абгіманью Мішра, але він поступився нашому співвітчизнику за додатковими показниками.

Бронзова нагорода дісталась легендарному Василю Іванчуку, який набрав ті самі 7.5 очок, пройшовши турнір без поразок.

Також сильний результат продемонстрував Сергій Федорчук – 7 залікових балів, а ось для Владислава Сидорики змагання склалось невдало – 95 місце зі 150 учасників.

Турнір відбувався за швейцарською системою із класичним контролем часу – 90 хвилин +30 секунд за кожен хід, призовий фонд складав 23 600 євро.

