Іванчук повернувся у сотню найкращих шахістів світу

Легендарний Василь Іванчук повернувся до сотні найкращих шахістів світу в оновленому рейтингу ФІДЕ.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, 57-річний гросмейстер посідає 97 місце, маючи у своєму активі 2634 очок ЕЛО. Зауважимо, що минулого місяця Іванчук перебував на 119-й сходинці.

Також до сотні кращих серед українців увійшли Павло Ельянов (46), Ігор Коваленко (47) та Руслан Пономарьов (86). Рейтинг продовжує очолювати норвезький шахіст Магнус Карлсен із 2840 очками. Він є лідером заліку з 2011 року.

Нагадаємо, минулого місяця Іванчук посів третє місце на Reykjavik Open, здобув бронзу на переможному для Коваленка X Open Internacional de Ajedrez Semana в Іспанії, а на індивідуальному чемпіонаті Європи фінішував на 25-м.

Раніше ФІДЕ опублікувала жіночий рейтинг, в якому Марія Музичук повернулась до чільної двадцятки.