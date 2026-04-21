Усі розділи
Чемпіон Шахи

Зеленський нагородив Дегтярьова після здобуття титулу чемпіона Європи

Володимир Максименко — 21 квітня 2026, 21:47
Роман Дегтярьов та Володимир Зеленський
Володимир Зеленський нагородив 17-річного Романа Дегтярьова відзнакою "Майбутнє України" після перемоги на чемпіонаті Європи з шахів.

Про це президент повідомив у своїх соцмережах.

"Відзначив Романа нагородою "Майбутнє України". Поспілкувалися про його шлях, тренування та плани. У шахах він із п'яти років і вже має великі перемоги як в Україні, так і на міжнародному рівні.
Вітаю з важливою перемогою. Дякую за представлення України на міжнародній арені на такому високому рівні", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Роман Дегтярьов виграв чемпіонат Європи, випередивши другого Ніджата Абасова на пів очка. Українець став першим шахістом, який виграв чемпіонат Європи не маючи звання гросмейстера – наразі юнак міжнародний майстер.

Зауважимо, що перші 20 місць на чемпіонаті Європи отримали перепустку на Кубок світу ФІДЕ – серед них окрім Дегтярьова є Антон Коробов.

Напередодні турніру Роман не був серед фаворитів змагання: на початку турніру він мав 126-й рейтинг серед понад 500 учасників.

Раніше завершився турнір претенденток, де виступала Анна Музичук.

