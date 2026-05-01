Сестри Музичук увійшли до чільної двадцятки оновленого рейтингу ФІДЕ
Сестри Музичук
Анна та Марія Музичук увійшли до чільної двадцятки динамічного рейтингу ФІДЕ за підсумками чергового оновлення.
Про це повідомила пресслужба федерації.
Як і раніше, лідеркою серед українок є Анна – восьме місце і 2522 очок ЕЛО. Її сестра Марія порівняно з квітнем покращила своє становище на дві позиції і тепер 22-га.
Юлія Осьмак, своєю чергою, розмістилась на 24 місці. До сотні кращих також увійшли Анна Ушеніна (35) та Наталія Букса (49).
Зазначимо, що перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Лей Тінцзе, Чжу Веньцзюнь та Чжу Цзінер.
