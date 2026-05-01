Сестри Музичук увійшли до чільної двадцятки оновленого рейтингу ФІДЕ

Анна та Марія Музичук увійшли до чільної двадцятки динамічного рейтингу ФІДЕ за підсумками чергового оновлення.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Як і раніше, лідеркою серед українок є Анна – восьме місце і 2522 очок ЕЛО. Її сестра Марія порівняно з квітнем покращила своє становище на дві позиції і тепер 22-га.

Юлія Осьмак, своєю чергою, розмістилась на 24 місці. До сотні кращих також увійшли Анна Ушеніна (35) та Наталія Букса (49).

Зазначимо, що перші чотири місця світового рейтингу утримують представниці Китаю: Хоу Іфань, Лей Тінцзе, Чжу Веньцзюнь та Чжу Цзінер.

