Понад 10 українок зіграють на чемпіонаті Європи з шахів

Стали відомі українські шахістки, які виступатимуть на індивідуальному чемпіонаті Європи.

Про це напередодні повідомили організатори змагання.

Так, від України на турнір поїде одразу 11 шахісток, зокрема колишня чемпіонка світу Анна Ушеніна та досвідчена Інна Гапоненко.

Українки на чемпіонаті Європи з шахів

Юлія Осьмак

Анна Ушеніна

Інна Гапоненко

Міланіка Лозович

Анастасія Рахмангулова

Єлизавета Гребенщикова

Божена Піддубна

Тетяна Скарабчук

Анастасія Гнатишин

Маріца Цирульник

Зауважимо, що Міланіка Лозович – шахістка 2015 року народження і ще не має жодного міжнародного звання.

Змагання відбудеться у Батумі з 25 травня по 5 червня та проходитиме у готелі Euphoria Hotel Batumi. На турнірі візьмуть участь 167 шахісток, які представляють 31 європейську федерацію.

Чемпіонат Європи відбуватиметься за швейцарською системою в 11 турів, а контроль часу буде класичним: 90 хвилин на перші 40 ходів, +30 хвилин до завершення партії, +30 секунд за кожен хід.

Раніше повідомлялось, що 17-річний харків'янин Роман Дегтярьов став чемпіоном Європи з шахів.