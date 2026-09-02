Коваленко втратив 30 позицій, Карлсен зберіг лідерство: оновлений рейтинг ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг шахістів. До сотні найкращих увійшли четверо українців.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Найкращим серед представників України є Павло Ельянов (№51, 2664).

Зазначимо, що тривалий час лідером серед українців був Ігор Коваленко. Станом на 1 серпня він посідав 46-те місце, але втратив аж 30 позицій. Тепер гросмейстер із рейтингом 2642 займає 76-ту сходинку.

Тримаються в сотні найкращих і легенди українських шахів. Руслан Пономарьов (№90) має 2632 очки рейтингу ЕЛО. Василь Іванчук із показником 2630 займає 96-те місце.

Рейтинг українців:

ratings.fide.com

Лідером рейтингу ФІДЕ з 2011 року є Магнус Карлсен. Хікару Накамура обійшов Фабіано Каруану, що дозволило йому вийти на друге місце світового рейтингу.

Хікару Накамура обійшов Фабіано Каруану, що дозволило йому вийти на друге місце світового рейтингу.

Топ-10 світового рейтингу:

https://x.com/FIDE_chess

Нагадаємо, ФІДЕ не допустила Росію до Олімпіади-2026.